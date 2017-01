Die Frankfurter Eintracht muss nach dem Ausfall von Szabolcs Huszti und Marco Fabián beim Auftaktspiel gegen BR Leipzig die Rotationsmaschine anwerfen. Helfen könnte dabei das Insiderwissen von Trainer Niko Kovac.

Das Jahr 2017 beginnt für die Frankfurter Eintracht mit einem echten Knaller. Das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei RB Leipzig ist das Duell des Zweiten gegen den Vierten, ein Hauch von Champions League liegt in der Luft. In Bestbesetzung wird das Team von Trainer Niko Kovac diese brisante Aufgabe jedoch nicht angehen können. Der Ungar Szabolcs Huszti (Achillessehne) und der Mexikaner Marco Fabián (Hüfte) haben die Winterpause nicht unverletzt überstanden und können die Reise nicht mit antreten. "Wir haben in den vergangenen Tagen alles versucht, aber die Situation sieht nicht gut aus", sagte Kovac am Freitag. "Beide stehen uns nicht zur Verfügung."

Besuschkow vor Bundesliga-Premiere

Wie lange das Mittelfeld-Duo ausfallen wird, ist derzeit offen. Huszti hatte die Probleme schon im Trainingslager in Abu Dhabi gespürt und war bereits dort kürzergetreten, Fabián hatte sich trotz Schmerzen durchgebissen. "Bei Huszti geht das schon länger, bei Fabián war es falscher Ehrgeiz", so Kovac. "Ich wünsche mir, dass beide nächste Woche wieder dabei sein, garantieren kann ich das aber nicht." So oder so: Im ersten Spiel des Jahres ist der Eintracht-Coach zum Improvisieren gezwungen und muss im zentralen Mittelfeld Lücken schließen.

Wie genau er die beiden Leistungsträger ersetzen wird, verriet Kovac verständlicherweise nicht. Wahrscheinlich scheint aber, dass Makoto Hasebe das Abwehrzentrum verlässt und auf der Sechserposition aushilft. In der Offensive bieten sich dank des breiten Kaders gleich mehrere Möglichkeiten an. Selbst Neuzugang Max Besuschkow, der es nach seinem Wechsel aus Stuttgart auf Anhieb ins Aufgebot schaffte, darf sich Hoffnungen auf einen Einsatz machen. "Wir haben in diesem Jahr eine gute Bank und können reagieren", so Kovac. "Klar ist, dass wir rotieren müssen und ein bis zwei Lösungsansätze im Hinterkopf haben."

Trio weiter außen vor

Keine Optionen, das stellte Kovac klar, sind weiterhin Guillermo Varela, Danny Blum und Marco Russ. Das rekonvaleszente Trio ist nach Verletzungen und Erkrankung zwar wieder mittendrin im Mannschaftstraining, ein Einsatz in der Bundesliga kommt aber noch zu früh. "Die sind noch nicht soweit." Vor allem Rechtsverteidiger Varela, der sich am zweiten Spieltag in Darmstadt eine schwere Bänderverletzung zugezogen hatte, müsse immer wieder Rückschläge wegstecken. "Das kann eine langwierige Sache werden", so Kovac.

Noch mehr Kopfzerbrechen als ein Blick ins eigene Lazarett bereitet dem Eintracht-Coach jedoch die besondere Spielweise des kommenden Gegners. Die Mannschaft von Coach Ralph Hasenhüttl verfügt über die nach den Bayern und dem BVB drittbeste Offensive der Liga und setzt in ihren Spielen über 90 Minuten auf Vollgas-Fußball. "Nach Ballgewinn schalten sie blitzschnell um, nach Ballverlusten geht es direkt ins Gegenpressing", warnte Kovac. Zeit zum Verschnaufen oder Nachdenken bleibt seinen Spielern da nicht. "Die Spielgeschwindigkeit ist sehr, sehr hoch. Wir müssen handlungsschnell und hellwach sein."

Kovac mit RB-Vergangenheit

Kovac hat seine Spieler in dieser Woche hinter verschlossenen Türen intensiv auf Leipzig vorbereitet und sich dabei sein exklusives Insiderwissen zu Nutze gemacht. Da der Kroate zwischen 2009 und 2012 insgesamt knapp drei Jahre in verschiedenen Funktionen bei RB Salzburg tätig war, weiß er um die Feinheiten im RB-System. "Ich habe die Anfänge des Fußballs dort live miterlebt", sagte er. "Ich habe gesehen, was man dagegen unternehmen kann." Jetzt muss es die Mannschaft nur noch umsetzen.