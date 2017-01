Eintracht Frankfurt hat am Sonntag locker gegen den chinesischen Club Changchun Yatei gewonnen. Trotz des deutlichen Erfolgs dürfte der Test die Hessen weiterbringen. Denn der Gegner gab den fast perfekten Sparringspartner.

Testspielergebnisse sind nichts wert. Das weiß jeder, der sich länger als zwei Minuten mit Fußball-Teams in der Vorbereitung auseinandergesetzt hat. Und trotzdem kann Eintracht Frankfurt mit dem Erfolg gegen den chinesischen Erstligisten Changchun Yatei zufrieden sein. Das liegt nicht unbedingt am souveränen Ergebnis, dem 3:0 nach Toren von Haris Seferovic (18.) und Branimir Hrogta (67., 77.), sondern vor allem an der Art des Spiels.

Weitere Informationen Huszti und Abraham geschont Zwei Stammkräfte fehlten beim Test: Szabolcs Huszti (Achillessehne) und David Abraham (Rücken) wurden wegen leichter Beschwerden geschont. Ende der weiteren Informationen

Denn der Gegner aus Fernost machte genau das, was sich die Frankfurter erhofft hatten – er igelte sich ein. Gegen extrem tief stehende Mannschaften hatten sich die Hessen in der bisherigen Saison richtig schwer getan, man denke nur an die Derby-Pleite in Darmstadt. Und gerade deshalb hatte Coach Niko Kovac die Übungen im bisherigen Trainingslager darauf konzentriert. Hinterlaufen, schnell verlagern, scharfe Pässe – all das stand täglich auf dem Übungszettel in Abu Dhabi und konnte nun annähernd unter Wettkampfbedingungen getestet werden.

Eintracht lässt den Ball laufen

Konnte sich einen richtig defensiven Gegner anschauen: Eintracht-Coach Niko Kovac Bild © Imago

"Ich will das nicht überbewerten, aber ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, wie viele Torchancen wir uns herausgespielt haben", kommentierte Kovac das Gesehene. Gerade in der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft mit viel Spielfreude und Spielwitz agiert. "Da ist der Ball gut gelaufen, mit wenig Kontakten. Das war genau das, was wir in den letzten Tagen probiert haben."

In dieser Hinsicht war Changchun Yatei ein guter Sparringspartner. Denn in den nächsten Heimspielen warten mit Darmstadt, Ingolstadt, Freiburg und Hamburg gleich mehrere Teams, die eher der Kategorie "Mal abwarten und hinten reinstellen" angehören. "Dafür müssen wir Lösungen finden und daran arbeiten wir", sagt Kovac. Changchun bot die erste Möglichkeit, diese Lösungen auszuprobieren.