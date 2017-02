Zwei Elfmeter, zwei Rote Karten und die erste Heimniederlage der Saison. Die Frankfurter Eintracht hat nicht nur eine denkwürdige Partie gegen den FC Ingolstadt verloren, sondern auch ihre beiden besten Verteidiger.

Eintracht Frankfurt kann doch in der eigenen Arena kassieren. Gegen den FC Ingolstadt zogen die Hessen am Samstag mit 0:2 (0:1) den Kürzeren. Romain Brégerie (26. Minute) und Pascal Groß per Foulelfmeter (69.) zeichneten für die Gäste-Tore verantwortlich.

Es war eine insgesamt kuriose Partie in das Schiedsrichtergespann um Guido Winkmann nicht immer eine gute Figur machte. Der Eckball vor dem 0:1 hätte nicht gegeben werden dürfen. David Abraham sah nach einem rüden Foul die Rote Karte (35.), der zweite Innenverteidiger Jesús Vallejo musste kurz darauf verletzt ausgewechselt werden (45.). Makoto Hasebe hätte dem Spiel noch einen anderen Verlauf geben könne, vergab allerdings einen zweifelhaften Foulelfmeter samt Nachschuss kläglich (56.). Ingolstadts Matthew Leckie sah nach einer ähnlichen Attacke wie Abraham ebenfalls Rot (81.).

Kovacs Warnungen bewahrheiten sich

So viel Pleiten, Pech und Pannen aus Frankfurter Sicht auch zusammenkamen: Der überraschende Sieg für Ingolstadt war nicht unverdient. Der FCI ließ die Eintracht vor allem in der ersten Halbzeit nie richtig ins Spiel kommen, störte vorne früh und stand hinten zumeist sicher. Frankfurts Trainer Niko Kovac hatte schon vor der Partie gewarnt, dass dieser Gegner sehr unangenehm sei und eigentlich zu Unrecht auf Platz 17 stehe. Genau das bewahrheitete sich dann auch.

Besonders bitter war der Nachmittag vor 46.300 Zuschauern für Eintrachts Argentinier Abraham. Der sonst so zuverlässige Abwehrspieler patzte schon vor dem mitentscheidenden 0:1, als er den Franzosen Bregerie nach einem allerdings zu Unrecht wiederholten Eckball in seinem Rücken laufen ließ.

Zu zehnt mit Leidenschaft

Nur neun Minuten später flog Abraham dann vom Platz, weil er den Ingolstädter Stürmer Dario Lezcano mit gestrecktem Bein an der Brust traf. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung, durch die Schiedsrichter Guido Winkmann zum Buhmann der Frankfurter Fans wurde.

Die zeitweise sehr aufgeheizte Atmosphäre im Stadion brachte allerdings auch die Gäste etwas aus dem Konzept. Frankfurt spielte mit zehn Mann zumindest leidenschaftlicher und engagierter als noch zu elft - und Ingolstadt ließ sich dadurch zeitweise beeindrucken.

Elfemter hüben wie drüben

Lezcano vergab kurz nach der Pause die große Chance zum 0:2, ein einfacher Fehler von Verteidiger Marcel Tisserand brachte der Eintracht den Elfmeter ein. Doch der große Favorit war am Samstag nicht in der Lage, die wenigen Ingolstädter Fehler zu bestrafen.

Auf der Gegenseite nutzten die Gäste ihre Elfmeterchance und entschieden dadurch dieses harte, nickelige Spiel. Der für den verletzten Vallejo eingewechselte Michael Hector hatte zuvor Mathew Leckie an der Strafraumgrenze gefoult.

Nur Rebic ist zu wenig

Während Ingolstadt im Abstiegskampf neue Hoffnung schöpft, muss die Eintracht nun erstmals in dieser Saison zwei Niederlagen nacheinander und auch eine lange Ausfallliste verkraften. In Ante Rebic hatte sie am Samstag nur einen großen Aktivposten. Das war zu wenig.