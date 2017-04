Axel Hellmann hat den Einzug in die Europa League weiterhin im Blick.

Verhandlungen rund um das Stadion, Sponsorensuche und nebenbei noch die aktuelle sportliche Situation im Auge behalten: Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann muss im Hintergrund viele Weichen stellen und träumt weiterhin vom Einzug in die Europa League.

… das Remis gegen Bremen: "Solche Spiele gehen an die Substanz. Wir lagen auf einmal mit 0:2 zurück. Was dann passierte, war unglaublich: Der Trainer konnte in seiner Ansprache noch eine Schippe drauflegen und die Mannschaft ist im zweiten Durchgang noch mehr marschiert. Das ist ein Ausdruck unserer Stärke. Die Zuschauer haben ein Spektakel erlebt und sind zufrieden nach Hause gefahren."

… einen Einzug in die Europa League: "Wir tun uns mit Kampfansagen keinen Gefallen, aber wir wissen, dass wir Spiele gewinnen müssen: Nicht nur, um uns nach hinten abzusichern, sondern auch, weil wir noch nach vorne schauen. Das Feld ist sechs Spieltage vor Schluss so eng zusammen und da ist es die logische Konsequenz, dass wir auf einen Europa-League-Rang schauen. Für uns als Bundesligamittelstandmitglied hätte eine Teilnahme Vorteile: Das Stadion wäre voll, wir hätten mehr Sponsoreneinnahmen und würden bei den TV-Geldern aufsteigen."

… das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Mönchengladbach: "Das DFB-Pokal-Finale wäre das oberste Ziel, weil es für das Renommee des Vereins unübertroffen wäre. Es ist das letzte Spiel der Saison und da schauen Menschen aus mehr als 200 Ländern zu. Das alles ist für die Aufmerksamkeit des Klubs gut."

… den finanziellen Spielraum: "Der Spielraum wird ungefähr dreimal so hoch wie im letzten Sommer sein und ich hoffe, dass wir ihn weiter steigern können. An den wirtschaftlichen Möglichkeiten wird die Zusammenstellung einer ordentlichen Mannschaft nicht scheitern. Man kann die Qualität auch mit einem guten Transferverhalten Stück für Stück nach oben schrauben. Hier wollen wir Jahr für Jahr eine Steigerung erzielen."

… einen neuen Hauptsponsoren: "Wir biegen in den Verhandlungen auf die Zielgerade ein und besitzen gute Optionen. Das Gesamtpaket muss stimmen: Laufzeit, Betrag, Leistung – das ist das Dreieck, welches wir gegenseitig abwägen müssen."

… einen möglichen Stadionausbau: "Wir haben hier einen strukturellen Nachteil in der Bundesliga: Der Stadionausbau ist deshalb nicht nur notwendig für den Spielbetrieb in der Bundesliga, sondern auch für die Austragung von internationalen Großereignisse, wie einem EM-Halbfinale oder Europa-League-Finale. Wenn man allerdings 5.000 mehr Sitzplätze schafft, dann lässt sich das nicht nachhaltig refinanzieren. Dies ist nur über den Ausbau von Stehplätzen möglich. Junge Menschen sollen zu bezahlbaren Preisen ins Stadion gehen können."

… Verhandlungen über die Stadionrechte: "Es gibt derzeit drei Parteien: Die Stadt, den Betreiber und uns. Wichtig ist nicht der Kauf, aber wir wollen das Stadion betreiben oder zumindest mitbetreiben. Die Kosten sind zu hoch, weshalb so wenig bei uns hängen bleibt. Wir haben die gleiche Vermarktungssituation wie Borussia Mönchengladbach, aber wir ziehen sechs bis sieben Millionen Euro weniger Erlös daraus. Das sind sozusagen zwei Spieler auf gutem Niveau weniger pro Jahr, die wir kompensieren müssen."