Ein Stürmer ist schon da, weitere Neuzugänge sollen folgen: Trainer Niko Kovac fordert zur kommenden Saison Investitionen bei Eintracht Frankfurt. Im Pokalfinale gegen den BVB sollen es zuvor zwei Rückkehrer richten.

Auch knapp zwei Wochen vor dem Höhepunkt der Saison sucht die Eintracht verzweifelt ihre Form für das Pokalfinale gegen Borussia Dortmund. Das 2:4 in Mainz, eine öffentliche Diskussion über Personal und Einstellung sowie weiter verletzte Leistungsträger wie Omar Mascarell und Makoto Hasebe - um nur zwei zu nennen - lassen noch kein Pokalfieber bei den Frankfurtern aufkommen. Zu schwer wiegt die aktuelle sportliche Krise.

"Es ist schwierig, einen Wagen aufzuhalten, der bergab rollt", benannte Kovac am Montag im hr-heimspiel! die Schwierigkeit. Einfacher stellt sich demnach die Ursachenforschung dar. "Wenn wichtige Spieler fehlen, können wir das nicht so einfach auffangen", sagte der 45-Jährige, den die Verletzungssorgen im Kader wöchentlich zum Personal-Puzzle zwingen. "Das zeigt, dass wir für die neue Saison richtig investieren müssen."

Haller soll nur den Anfang machen

Den Anfang haben die Hessen am Montag überraschend gemacht. Per Twitter gab die Eintracht am Abend die Verpflichtung von Sébastien Haller bekannt. Der 22 Jahre alte Mittelstürmer kommt vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht, für den er in der laufenden Saison 13 Liga-Tore erzielt hat. "Er hat sich für uns entschieden, obwohl er lukrativere Angebote aus dem Ausland und der Bundesliga vorliegen hatte", so Kovac. "Das Gesamtpaket hat ihn überzeugt."

Haller, dessen Dienste sich die Frankfurter mit Sicherheit einige Millionen Euro kosten haben lassen, soll beileibe nicht der einzige Neuzugang bleiben. "Wir wollen zur neuen Saison wieder zwei oder besser drei Spieler verpflichten", sagte Kovac. Am Ende dürften es einige Transferbewegungen mehr werden, gilt es doch, Leihspieler wie etwa Guillermo Varela weiter an den Verein zu binden oder eben Ersatz zu besorgen.

Der Cheftrainer sieht nach der Verpflichtung des Stürmers Haller auch Bedarf in Mittelfeld und Abwehr. Der Fokus liege angesichts der ungewissen Ausfallzeiten von Makoto Hasebe und Omar Mascarell aber eindeutig in der Zentrale.

Die ganze Welt schaut auf die Eintracht

Während die Planungen diesbezüglich im Hintergrund schon laufen, muss sich Kovac nebenbei noch ums laufende sportliche Geschäft kümmern. Kommendes Wochenende steht das Saisonfinale gegen RB Leipzig an, eine Woche später geht es im großen DFB-Pokalfinale gegen den BVB um den Pott. "Das Pokalspiel ist der Höhepunkt der Saison", freut sich Kovac. "Alles schaut auf Berlin - nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt."

Umso wichtiger, dass sich die Personalsituation bei den Hessen rechtzeitig entspannt: Mit Alex Meier und Jesus Vallejo stehen zwei absolute Hoffnungsträger nach langer Verletzungspause vor dem Comeback. "Beide werden in dieser Woche wieder bei uns aufschlagen", sagte Kovac. Geplant sei, dass Stürmer Meier und Verteidiger Vallejo im Optimalfall schon gegen Leipzig wieder auf der Bank sitzen können.

Mit Rückkehrern gegen schwarz-gelben Goliath

Gegen Dortmund sollen der "Fußballgott" und das spanische Ausnahmetalent mit dem himmlischen Vornamen dann wieder echte Alternativen sein. Mit ihnen glaubt Kovac an einen Coup des Außenseiters vom Main. Passenderweise bemühte Kovac mit Blick auf das Finale den biblischen Vergleich von David und Goliath, um die Kräfteverhältnisse zwischen der Eintracht und dem BVB zu beschreiben: "Wir sind Außenseiter, aber es gab in der Geschichte auch schon Siege von David. Hoffentlich werden wir das diesmal auch schaffen."