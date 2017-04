Die Frankfurter Eintracht ist nach Darmstadt 98 die schlechteste Rückrundenmannschaft der Bundesliga. Gegen Werder Bremen will das Team von Trainer Niko Kovac die Wende schaffen und endlich wieder Tore schießen. Der Coach ist schonmal optimistisch.

Acht Spiele ohne Sieg und kein Treffer in den vergangenen vier Partien – die Bilanz der vergangenen Wochen könnte für die Frankfurter Eintracht kaum schlechter ausfallen. Doch beim Heimspiel gegen Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr) will das Team von Trainer Niko Kovac der Sieglos-Serie endlich ein Ende setzen. Doch mit den Bremern kommt die Mannschaft der Stunde an den Main. "Das wird ein richtig schweres Spiel für uns", sagte Kovac am Donnerstag. "Sie haben eine richtig breite Brust und einen Lauf." Anders als die Eintracht.

Bild © hr

Denn während Werder zuletzt 19 Punkte aus sieben Spielen sammelte, läuft bei den Frankfurtern 2017 noch nicht viel zusammen – zumindest wenn man den Ergebnissen Glauben schenkt. Denn Kovac ist mit der Spielweise seiner Mannschaft durchaus zufrieden, einzig: Etwas Zählbares wollte dabei zuletzt einfach nicht herausspringen. "Leidenschaft, Spielwitz, Einstellung und Spielfreunde, das alles ist da. Was fehlt, ist die Chancenverwertung", sagte er. Noch aber geht er damit scheinbar gelassen um. "Ich spüre keinen Druck."

439 Minuten ohne Tor

Nach dem ernüchternden 0:1 in Köln ist Kovac auch als Krisenmanager gefordert. "Es ist kein angenehmes Gefühl", sagte er nach dem neuerlichen Rückschlag. Bei einer Niederlage gegen Bremen würde die Eintracht in der Tabelle auch hinter Werder zurückfallen. Und doch: "Im Vergleich zur Hinserie haben wir uns spielerisch verbessert. Wir machen nur die Chancen nicht rein", so Kovac. Anders ist das bei den Gästen: "Egal, was aufs Tor geht: Es geht alles rein. Bei uns eben nicht."

439 Minuten wartet die Eintracht nun bereits auf einen Treffer, eine Erklärung dafür hat auch Kovac nicht. "Es gibt solche Phasen", sagte er. Dass sich das bereits am Freitagabend ändern wird, davon ist der Coach allerdings überzeugt. "Ich hoffe und gehe davon aus, dass wir morgen endlich mal in Führung gehen", so der Coach. Schließlich sei das Ziel klar. "Ich weiß, dass die Spieler gewillt sind, mit ihrer guten Leistung das Spiel zu gewinnen."

Fabian wieder fit

Dabei könnte der Eintracht auch Marco Fabian helfen, der in Köln bereits nach einer Stunde angeschlagen ausgewechselt werden musste. "Ich gehe davon aus, dass er einsatzbereit ist und auch auflaufen wird", so Kovac. Alexander Meier fällt mit Fersenbeschwerden dagegen weiter aus.

