Bruno Hübner hat bei den Transfers in der Vergangenheit nicht immer ein glückliches Händchen bewiesen. Doch die starke Mannschaft der Eintracht in dieser Saison trägt auch seine Handschrift. Da kommt der Sportdirektor sogar ins Schwärmen und verteilt Komplimente.

Noch sind es ein paar Tage bis Valentinstag, Zeit zum Schwärmen ist bei der Frankfurter Eintracht aber schon jetzt. Den Fans wird beim Blick auf die Tabelle bereits seit Wochen warm ums Herz, für zusätzliche Schmetterlinge sorgte am Mittwoch der Pokalkrimi mit Happy End. Und so ganz können sich auch die Verantwortlichen den Frühlingsgefühlen nicht entziehen – schon gar nicht Bruno Hübner, der das Team gemeinsam mit Sportvorstand Fredi Bobic und Trainer Niko Kovac zusammenstellte.

"Ich habe nur Königstransfers. Da ist es schwierig, zu differenzieren", sagt er mit Blick auf die Mannschaft und muss nur einen Augenblick später herzlich lachen. In den vergangenen Jahren hatten Kritiker ihm immer wieder vorgeworfen, kein glückliches Händchen zu haben. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat sich das geändert.

Erfolgsgeschichte Hradecky

Am deutlichsten wird das bei Lukas Hradecky. Der Keeper hat sich mit finnischer Offenheit in die Herzen der Fans gespielt. "Lukas ist eine Erfolgsgeschichte", sagt Hübner über den Schlussmann, der ganz ohne Übertreibung als Königstransfer bezeichnet werden kann. "Als Kevin Trapp nach Paris gegangen ist und auch auf dem Sprung in die Nationalmannschaft war, war das sicher unsere größte Baustelle. Wir haben ihn mindestens gleichwertig ersetzt." Mit Hradecky, einem Mann aus "einer Liga, die kaum einer auf dem Zettel hat" – der dänischen.

Lukas Hradecky Bild © Rhode/Storch

"Er ist eine feste Konstante und auch als Typ einfach gut. Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten." Besonders imponiert hat dem Sportdirektor Hradeckys Reaktion auf eine jener wenigen Situationen, in denen er in den vergangenen Monaten nicht souverän wirkte. Nach seiner Roten Karte bei RB Leipzig entschuldigte er sich bei seinem Team und den mitgereisten Eintracht-Anhängern. "Er ist ein super Typ", sagt Hübner noch einmal.

Kompliment für Tawatha

Aber nicht nur Hradecky lässt das Herz des Sportdirektors höher hüpfen, auch für Taleb Tawatha gab es ein Sonderlob. "Taleb will immer spielen und ist mit so vielen Erwartungen hierher gekommen", sagt Hübner über den jungen Israeli. Doch nicht nur Verletzungen (Leistenbruch, Außenbandanriss im Knie) warfen Tawatha zurück, er haderte auch mit seinem schwachen Auftritt gegen Ingolstadt. "Er hat sich Gedanken gemacht, aber das hat er inzwischen gut weggesteckt", so Hübner. Gegen Hannover belohnte sich Tawatha nicht nur mit einem guten Spiel, sondern auch mit einem Tor. "Das freut mich für ihn", so Hübner.

Taleb Tawatha Bild © Rhode/Storch

Aber nicht nur der 24-Jährige habe gegen Hannover eine starke Vorstellung gezeigt. "Die Jungs, die eingesprungen sind, haben ihre Sache gut gemacht", attestiert Hübner. Neuzugang Max Besuschkow etwa oder Haris Seferovic, den viele in der Winterpause schon im Flieger nach Lissabon vermutet hatten. "Er hadert nicht mehr so viel mit sich, da ging viel Energie verloren", so Hübner über den Schweizer. Jetzt könne er sich besser auf sein Spiel konzentrieren.