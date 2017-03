Das Runde muss ins Eckige: Im Fall der Frankfurter Eintracht ist diese alte Fußball-Weisheit leichter gesagt als getan. Trainer Niko Kovac arbeitet mit Konfrontation gegen die Torflaute. Sportvorstand Fredi Bobic plaudert aus dem Nähkästchen.

Acht Spiele, sechs Punkte, Rang 18: Die Frankfurter Eintracht sucht im Jahr 2017 noch immer verzweifelt nach der Form der Vorrunde. Vor allem die schwache Offensive macht den Hessen zu schaffen. Vier Tore bedeuten ligaweiten Minusrekord. In den vergangenen fünf Begegnungen, die allesamt verloren gingen, gelang lediglich ein Treffer.

Von Krise will Trainer Niko Kovac dennoch nichts wissen. "Wir haben trotz der fünf Niederlagen viele gute Spiele hingelegt", sagte der Coach dem hr-sport. Entsprechend positiv war auch die Stimmung am Dienstagabend auf dem Frühjahrsempfang des Bundesligisten im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. "Die Leute sehen, dass die Mannschaft alles gibt. Man kann verlieren, aber die Art und Weise ist entscheidend", meinte Kovac.

Das Gesetz der Serie

Allzu viele weitere Negativerlebnisse sollten allerdings nicht mehr hinzukommen. Das weiß auch Kovac, der fortan auf eine deutlich entspannte Personallage setzen kann. Wollen die Hessen, die noch immer auf Rang sechs rangieren, ihren Traum von Europa verwirklichen, muss schnellstmöglich eine Trendwende her. "Irgendwann wird auch die Negativserie fallen", erklärte Kovac und beschwor dabei "das Gesetz der Serie".

Neben statistischen Hoffnungen tüftelt der 45-Jährige gewohnt akribisch in der täglichen Trainingsarbeit an Lösungsansätzen. In einer Videoanalyse führte der Kroate seinen Spielern ihre Abschlussschwäche vor Augen. Allein sieben, acht Szenen, in denen ein Frankfurter seit Jahresbeginn frei vor dem gegnerischen Tor scheiterte, zählte Kovac in seinem Konfrontationskurs auf: "Irgendwann müssen wir es machen", forderte er.

Bobic weiß, wo das Tor steht

Wie der Knoten platzen könnte, weiß kaum einer besser als Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Der frühere Torschützenkönig kennt aus seiner aktiven Zeit die Sekunden zwischen Ballannahme und Abschluss nur allzu gut. "Man muss sich ein bisschen mehr fokussieren, mehr konzentrieren auf diese Situationen", riet Bobic. Im direkten Duell gegen den Torwart sei vor allem der Kopf entscheidend. "Man sollte immer den Gedanken, den man als erstes hat, auch ausführen", sagte der 118-malige Bundesliga-Knipser.

Nächste Gelegenheit dafür gibt es am Samstag gegen den Hamburger SV. Ein Erfolgserlebnis wäre Balsam für die sensiblen hessischen Stürmer-Seelen. "Das würde der Mannschaft guttun, und das hätte sie auch verdient", meinte Bobic. Etwaige Nachfragen, wo das Tor steht, beantwortet der Vorstand gerne höchstpersönlich.