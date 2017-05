Lukas Hradecky hat die Eintracht mit seinen Paraden ins Pokal-Finale gebracht. Seine Stärke im Elfmeterschießen ist eine der wenigen Hoffnungen der Frankfurter. Mit Blick auf seine Zukunft am Main sieht das anders aus.

Es ist keine besonders steile These: Ohne Lukas Hradecky wäre Eintracht Frankfurt nicht im Pokal-Finale in Berlin. Der Torhüter aus Finnland ist nicht nur in der gesamten Saison einer der besten Profis der Hessen, er ist vor allem in den Pokal-Begegnungen nicht zu überwinden. In Magdeburg: Held im Elfmeterschießen, gegen Ingolstadt: Held im Elfmeterschießen, in Hannover: Elfmeter in letzter Sekunde gehalten, in Gladbach: Held im Elfmeterschießen. Hradeckys Pokal-Bilanz ist überragend.

"Ich war eigentlich nie ein Elfmeter-Spezialist", gibt sich der Torhüter gegenüber dem hr-sport selbst ein wenig überrascht von seiner neu gewonnenen Stärke. Er versuche einfach, die Situation zu lesen und so lange wie möglich stehen zu bleiben. "Und dann habe ich glücklicherweise ganz lange Arme und Beine, die kommen gut in die Ecken." Seine Arme und vor allem seine Beine waren auch der Grund, warum Hradecky bereits in jungen Jahren im Tor landete. "Ich habe schon mit sieben Jahren gemerkt, dass ich mit den Händen besser bin als mit den Beinen. Die Beine wollten nicht mehr laufen, da habe ich mich ins Tor gestellt."

Wichtiger Mann auf und abseits des Platzes

Eine richtige Entscheidung, die den Sohn slowakischer Einwanderer in seiner Heimat Finnland und später in der dänischen Liga zum Nationaltorhüter reifen ließ. Als er im Sommer 2015 zur Eintracht wechselte, hatte er große Fußstapfen, oder besser Torwarthandschuhe zu füllen. Gerade war mit Kevin Trapp einer der Leistungsträger zu Paris St. Germain gewechselt. Knapp zwei Jahre später spricht keiner mehr über den früheren Kapitän. Hradecky ist bei der Eintracht eine Bank, seine Patzer kann man an einer Hand abzählen, seine Reaktionsgeschwindigkeit hat ihm den Spitznamen "Spinne" eingebracht.

Auch abseits des Platzes ist der 27-Jährige ein wichtiger Mann. Immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, immer optimistisch, einer, der mit natürlicher, positiver Aura für Motivation sorgt. "Spaß ist für mich ganz wichtig. Das ist eine Lebenseinstellung", sagt Hradecky. Das heißt aber nicht, dass der Finne nicht ernsthaft kann. In der dramatischen Talfahrt der vergangenen Wochen ist er nicht abgetaucht. Er hat sich der Kritik gestellt, hat Verantwortung übernommen. Es war aber auch genau diese Phase der Saison, die seine Zukunftspläne am Main offenbar ins Schwanken brachten.

Vertragsverlängerung lässt auf sich warten

Denn die lange schon als fix geltende Vertragsverlängerung mit dem Finnen lässt seit Wochen auf sich warten. Hradecky betonte stets nur, er fühle sich in Frankfurt sehr wohl und verriet: "Nach dem Finale gibt es eine Entscheidung, was mich betrifft." Die Eintracht hat aus ihrer Sicht alles Machbare getan: Man habe Hradecky ein "lukratives Angebot, ein Riesen-Ding" vorgelegt, ließ Vorstand Fredi Bobic wissen. Und machte dann deutlich: Wenn der Keeper das Angebot nicht annimmt, dann steht die Trennung für diesen Sommer an. "Wir werden nicht die Möglichkeit haben, Spieler mit einem gewissen Wert ablösefrei gehen zu lassen. Das können wir uns nicht erlauben."

Vieles könnte jetzt vom Pokal-Finale abhängen. Für die Eintracht ist es die letzte Chance auf Europa. Und Hradecky hat stets betont, wie wichtig ihm der internationale Wettbewerb ist. Bis zu einem gewissen Grad hat er damit seine Zukunft in der eigenen Hand. Denn der Keeper wird am Samstag erneut seine Pokal-Form auspacken müssen, damit die Eintracht eine Chance auf den Titel hat. Auch das ist keine besonders steile These.