Leistungsträger, Spaßvogel, Publikumsliebling: Lukas Hradecky ist der starke Rückhalt im Tor von Eintracht Frankfurt. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung rücken immer mehr auf die Agenda des Clubs.

Die Ladehemmungen der Torjägerabteilung sind auch knapp 100 Meter weiter hinten noch zu spüren. "Es war unglücklich, dass wir die zwei Tore nicht schießen", sagt Torwart Lukas Hradecky von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt über die dicken Großchancen, die seine Teamkollegen am vergangenen Wochenende in München nicht genutzt haben. In den zurückliegenden fünf Punktspielen bejubelten die Hessen gerade einmal einen Treffer. "In Finnland sagt man: Man hat einen Affen auf dem Rücken", erzählt Hradecky. "Und wenn du nicht triffst, wird er immer größer und schwerer."

Doch es ist viel mehr als bloß ein Tier aus einem Sprichwort, das der Eintracht derzeit zu schaffen macht. Die Serie von fünf Niederlagen erklärt Hradecky in erster Linie durch mangelnde Konzentration. "Vielleicht hat sich die Situation zu sehr beruhigt. Die Asche ist nicht mehr so am brennen", sagt der 27-Jährige – und deutet damit an, dass die überragende Phase vor der Winterpause vielleicht doch ein zu bequemes, zu verlockendes Polster zum Ausruhen angeboten hat. "Ich habe schon öfter gehört, die Eintracht gewinnt nicht vier Mal hintereinander, wenn es möglich ist – sondern nur, wenn es Pflicht ist."

Hradecky, der Grinsekeks und charismatische Spaßvogel der Frankfurter Mannschaft, darf sich derlei kritische Bemerkungen durchaus erlauben. Seit seinem Wechsel zu den Hessen vor gut eineinhalb Jahren gehört der Finne zu den absoluten Leistungsträgern, hat seinem Team mit zahlreichen Paraden manchen Punkt und manchen Sieg gesichert. Kein Wunder, dass Hradecky für viele Fans aus dem Eintracht-Gehäuse nicht mehr wegzudenken ist – auch über das Ende seines Vertrages im Sommer 2018 hinaus.

"Ich habe keine Eile", sagt er mit Blick auf die Vertragsgespräche, die noch in diesem Monat voranschreiten sollen. "Die Berater machen das. Wenn was passiert, sagen sie mir Bescheid." Klar ist: Wenn das Angebot eines anderen Clubs kommt, müsse sich Hradecky darüber Gedanken machen. Bis jetzt sei aber noch nichts passiert. "Eigentlich darf ich auch nicht mit anderen Vereinen sprechen. Wir gehen davon aus, dass die Verlängerung irgendwann kommt." Der Keeper weiß aber auch: "Ich bin jetzt 27. Man sagt, meine besten Jahre kommen noch. Es gibt viel zu überlegen." Irgendwann wolle er noch einmal in der finnischen Liga spielen.

Ein Club auf einem guten Weg

Bis dahin haben die Frankfurter aber einige gute Argumente für eine Weiterverpflichtung Hradeckys parat. "Die Eintracht ist ein Club auf einem guten Weg", lobt er selbst die Entwicklung der vergangenen Jahre. "Ich weiß nicht, ob wir jedes Jahr um die europäischen Plätze mitspielen können. Aber im letzten Jahr ist viel entwickelt worden, bis jetzt haben wir eine ruhige Saison gespielt." Bleibt zu hoffen, dass der Affe auf dem Rücken der Eintracht nicht doch noch für Unruhe sorgt.