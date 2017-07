Die Zukunft von Lukas Hradecky ist weiter ungewiss. Der finnische Keeper schließt nicht aus, dass er seinen Vertrag in Frankfurt erfüllt – aber das will die Eintracht nicht.

Lukas Hradecky ist nicht gerade das, was man einen mediterranen Typ nennt. Der finnische Schlussmann ist kalte Temperaturen und lange Winter gewohnt, Schnee macht ihm nichts aus – die Hitze in Kalifornien hingegen schon. "Als Finne ist das hier noch heißer, es ist richtig anstrengend", sagte der 27-Jährige am Dienstag zu den Trainingsbedingungen der Frankfurter Eintracht in Chula Vista. "Aber wenn wir hier Leistung bringen, können wir auch in Deutschland Leistung zeigen." Die Frage ist nur, ob Hradecky überhaupt noch einmal für die Eintracht in Deutschland spielen wird. Die Zeichen deuten derzeit eher auf einen Abschied hin.

Hradecky, das ist bekannt, steht noch ein Jahr in Frankfurt unter Vertrag und hat ein erstes Angebot zur Verlängerung seines Arbeitspapiers abgelehnt. Der Publikumsliebling, der in den vergangenen Wochen bereits einige Sympathien bei den Anhängern eingebüßt hat, grübelt noch über seine Zukunft. Er will seine guten bis sehr guten Leistungen ausreichend honoriert sehen und sportliche Perspektiven aufgezeigt bekommen. Das ist sein gutes Recht. "Ich mache mir Gedanken. Ich finde, das ist legitim."

Flucht in Konjunktive

Anmerken lässt sich Hradecky das Sommertheater um seine Person erst einmal nicht. An der amerikanischen Westküste, ganz in der Nähe von Mexiko, scherzt er genauso viel wie sonst. Selbst bei der Presserunde nach der ersten intensiven Einheit des Tages ist die Laune bestens. "Mir sind hier alle ans Herz gewachsen und ich fühle mich wohl. Sicherlich gibt es eine Chance, dass ich bleibe", stellte er klar. Sein Autogramm unter einen neuen Kontrakt setzen, will er aber dennoch erst einmal nicht.

Hradecky spielt weiter auf Zeit. Die immer wieder angedachte Torwart-Rochade mit einem Wechsel von Bernd Leno zum AC Milan und damit einem freien Platz in Leverkusen hat sich zwar mit der Vertragsverlängerung des Mailänder Keepers Gianluigi Donnarumma erledigt. Eilig hat es Hradecky aber ohnehin nicht. "Ich bereite mich so vor, wie wenn ich hier bleiben würde", flüchtete er sich in Konjunktive. "Ich habe nie darum gebeten, mich abzugeben. Wenn der Verein mich nicht loswerden will, dann bleibe ich gerne." Bis Sommer 2018 wohlgemerkt.

Finale Gespräche in Frankfurt

Dann nämlich könnte er ablösefrei wechseln und sich seinen neuen Arbeitgeber quasi aussuchen, ein stattliches Handgeld inklusive. Die Eintracht ginge wie schon bei Haris Seferovic, der sich zum Nulltarif in Richtung Lissabon verabschiedete, leer aus. Genau das wollen Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner aber unter allen Umständen vermeiden. "Wir haben unter Fredi Bobic eine neue Philosophie: Mit Spielern, deren Verträge auslaufen, soll verlängert werden. Oder wir verkaufen sie", hatte Hübner bereits am Montag betont.

Heißt: Hradecky muss sich jetzt für oder gegen die Eintracht entscheiden. Langfristiger Verbleib oder sofortiger Abschied, eine andere Möglichkeit wird es wohl nicht geben. Die finalen Gespräche, um den Poker zu beenden, sollen nach der Rückkehr in Frankfurt geführt werden. Das betonten beide Seiten. "Es kann alles passieren", so Hradecky. "Noch habe ich ein Jahr Vertrag. Vielleicht wird es länger, vielleicht aber auch nicht."