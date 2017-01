Trotz der harten Einheiten im Trainingslager hat Frankfurts Keeper Lukas Hradecky stets ein Lächeln auf den Lippen. Der Finne steht symbolisch für die gute Stimmung bei der Eintracht – und rüttelt mal eben locker an der konservativen Zielvorgabe seiner Chefs.

Ob in Interviews, Pressemitteilungen oder Social-Media-Postings – Herzensangelegenheiten haben Profi-Fußballer viele, nur allzu oft wird das Wort überstrapaziert. Anders ist es bei Lukas Hradecky. Wenn der finnische Keeper über die Frankfurter Eintracht spricht, dann bemüht er diese Floskel nicht und doch wird klar, dass er mit seinem Verein nach eineinhalb Jahren eng verbunden. "Ich fühle mich sehr wohl und ich gebe 110 Prozent von mir – als Mensch und als Spieler natürlich", sagt er im Trainingslager der Hessen in Abu Dhabi.

Damit hat er sich - und auch das klingt wie eine Floskel, trifft es aber in Hradeckys Fall - in die Herzen der Eintracht-Fans gespielt. Der Schlussmann, der seine Vorderleute auch in kniffligen Partien antreibt, mit seiner Körpersprache Siegeswillen ausstrahlt und abseits des Platzes stets ein Lächeln auf den Lippen hat, ist für die Frankfurter Anhänger eine Identifikationsfigur. Einer, der nahbar ist, sich Zeit für ein Gespräch nimmt, einen Scherz macht.

"Es wird härter und härter"

"Dass die Fans mich mögen, bringt mir extra Extra", sagt der Finne, der schon früh begann auf Deutsch Interviews zu geben, auch wenn manchmal nicht alle Worte passen. Was er damit meint, dürfte den Eintracht-Anhängern aber klar sein. "Ich muss weiter so spielen, dann kriege ich die Liebe zurück." Dafür will Hradecky mit seinen Teamkollegen am Persischen Golf die Grundlage schaffen. Denn vor die Liebe der Fans hat das Trainerteam der Eintracht harte Arbeit gestellt – auch für die Torhüter.

Zwar sei die Vorbereitung auf die Rückrunde kürzer als im Sommer, weniger anstrengend aber nicht. "Es wird härter und härter. Das Lächeln ist noch dabei, aber die Beine nicht mehr so", verrät Hradecky und fügt lachend hinzu. "Sie haben gesagt, dass es weniger intensiv ist. Aber davon merke ich nichts." Immerhin müssten die Torhüter nicht ganz so viel laufen, wie die Kollegen Feldspieler. Laufen gehört nämlich nicht gerade zu Hradeckys Lieblingsbeschäftigungen. Mit Torwarttrainer Manfred "Moppes" Petz hätten sie trotzdem hart gearbeitet, schiebt er noch schnell hinterher.

Als Team auftreten

Dass die starke Hinrunde der Eintracht auch das Ergebnis harter Arbeit war, weiß Hradecky. Die Maßgabe für die Rückrunde ist deshalb klar. "Wir müssen wieder als Team arbeiten. Das klingt wie ein Klischee, aber wir können nicht als Einzelspieler antreten und machen, was wir wollen", sagt er. Dieses Bewusstsein brauche die Mannschaft auch in der Rückrunde. Und sie wird es haben, dank Trainer Niko Kovac, glaubt Hradecky. "Ich bin mir sicher, dass Niko mit seiner Disziplin und seiner Intelligenz das zusammenbringt und wir wieder als Team auftreten und die Punkte holen."

Und damit vielleicht sogar den Sprung nach Europa schaffen. Von den 12.000 Fans einst in Bordeaux hat Hradecky gehört. "Natürlich wäre es wunderschön, das wieder zu schaffen und es im Tor zu erleben", sagt er. Die Eintracht habe sich mit den starken Leistungen in der Hinrunde eine gute Ausgangsposition verschafft, "aber es ist noch nicht vorbei. Es sind noch 18 Spiele. Alles kann passieren."

"Offiziell muss ich das sagen"

Den Grundstein dafür kann die Eintracht bereits gegen RB Leipzig und Schalke 04 legen. "Hoffentlich können wir in den zwei Spielen etwas holen, sodass wir Schalke hinter uns lassen und vielleicht die Distanz zu Leipzig verkürzen. Das wäre top. Aber Fredi und Niko sagen, dass 40 Punkte das Ziel sind. Offiziell muss ich das sagen", sagt Hradecky und lacht.