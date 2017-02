Hauptsache in die Geschichtsbücher

Lukas Hradecky ist der beliebteste Profi im Kader der Frankfurter Eintracht. Mit seiner offenen Art hat er die Herzen der Fans im Sturm erobert. Interviews mit dem Finnen sind jetzt schon legendär.

Mal der Depp, mal der Held, aber immer mit einem lockeren Spruch auf den Lippen: Eintracht-Torwart Lukas Hradecky ist DER Sympathieträger der Mannschaft. Warum der 27-Jährige so gut ankommt, konnte man exemplarisch bei seinem Auftritt im aktuellen Sportstudio sehen. Dort gab er bereitwillig Auskunft über sportliche und private Dinge. Lukas Hradecky über…

…die Niederlage in Leverkusen:

Solche Tage kommen leider, aber wir müssen uns keine Vorwürfe machen. Wir haben eine gute Saison gespielt und wir müssen uns natürlich daran erinnern, wo wir herkommen und was wir schon geschafft haben. Komischerweise sind alle anderen Ergebnisse in unsere Richtung gegangen. Aber eine Spitzenmannschaft sind wir noch nicht. Wir haben gut gespielt, aber es gibt noch 14 Spiele und wir bleiben bescheiden. Wenn ich das so sagen darf: Wir sind eben "nur" die Eintracht und wir müssen immer noch 110 Prozent geben. Das war leider kein glücklicher Tag für uns.

… den Unterschied zur vergangenen Saison:

Unser Defensivverhalten ist viel besser geworden. Das kann man ja leicht an der Zahl der kassierten Tore sehen. Aber insgesamt: Wir haben gute, passende Spieler geholt. Jesus Vallejo zum Beispiel ist eine Maschine. Alle haben Spaß in der Kabine. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.

… seine Rote Karte im Spiel gegen Leipzig:

Natürlich kann ich darüber schmunzeln. Ich habe genügend Selbstironie dafür. Wenn ich keinen guten Rekord aufstellen kann, dann stelle ich eben einen schlechten auf. Ich bin jetzt der Torhüter, der am schnellsten die Rote Karte gesehen hat. Jetzt bin ich in den Geschichtsbüchern.

… den Anfang seiner Fußballkarriere in Finnland:

Wir (Hradecky und seine beiden Brüder, Anmerkung der Redaktion) haben auch Eishockey gespielt, aber der Fußballplatz lag ganz in der Nähe von unserer Wohnung und der Ball kostete einfach ein bisschen weniger als die ganze Eishockey-Ausrüstung. Das war viel einfacher für uns. Ich bin ein ganz fauler Typ. Ich hasse es zu laufen und das musste man im Tor nicht machen.