Nach der Watschn bei seiner Premiere in Leipzig hofft Heinz Lindner in seinem zweiten Bundesliga-Spiel auf Besserung. Auf Schalke kommt es zum Treffen mit zwei Landsleuten. Für die hat der Österreicher bereits eine Warnung parat.

In Leipzig noch unverhofft zu seinem Bundesliga-Debüt gekommen, hat Heinz Lindner nun Planungssicherheit. Weil der DFB Frankfurts Stammkeeper Lukas Hradecky nach seinem frühen Platzverweis in Leipzig für ein Spiel gesperrt hat, darf sich Lindner am kommenden Freitag noch einmal vor einem Millionenpublikum präsentieren. Danach wartet auf den Österreicher wieder der angestammte Platz auf der Eintracht-Ersatzbank.

Zukunft in Frankfurt ungewiss

Beim schweren Auswärtsspiel auf Schalke will Lindner Eindruck hinterlassen. "Ich werde in der Vorbereitung alles geben, damit es am Freitag positiv aussieht", kündigte der 26-Jährige am Montag eine intensive Trainingswoche an. Zwar musste sich Lindner auch nach seiner Premiere keine Vorwürfe gefallen lassen, ein 0:3 liest sich als Arbeitsnachweis im Bewerbungsbogen aber eben nicht allzu gut.

Ganze zwei Pflichtspiele hat Lindner seit seinem Wechsel zur Eintracht im Sommer 2015 absolviert, zu wenig für einen Profi in seinem Alter. Sein Vertrag endet im Juni, ob Lindner sich auch danach noch weiter ohne Murren auf die Bank setzen würde, ist unklar. Eine mögliche Verlängerung seines Arbeitspapiers steht in den Sternen. Klar, dass sich der Österreicher mit einer guten Leistung auf Schalke in die Notizblöcke verschiedener Scouts parieren möchte.

Vorsicht vor Landsmann Burgstaller

Und noch etwas treibt den Schlussmann vor dem kommenden Bundesliga-Spiel an: Mit Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller stehen zwei Landsmänner in Diensten von Königsblau. Gerade mit Burgstaller, der am Wochenende den 1:0-Siegtreffer gegen Ingolstadt geschossen hatte, dürfte sich Lindner das eine oder andere Duell liefern. "Natürlich freut es mich für ihn persönlich, dass er bei seinem Debüt getroffen hat", sagte der Eintracht-Torhüter. "Aber das soll es jetzt auch gewesen sein, am Wochenende braucht er nicht mehr zu treffen."

Mit Burgstaller und Schöpf werde es "ein kleines Österreicher-Treffen" geben, auf das er bereits hinfiebere, so Lindner. Allerdings mit einer Einschränkung: "Ich freue mich, die beiden zu sehen – aber nicht in der Nähe des Sechzehners."