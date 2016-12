So sehen Sieger aus: Die Eintracht verabschiedet sich mit einem Mannschaftsbild der besonderen Art in die Winterpause.

Die Frankfurter Eintracht feiert gegen Mainz einen perfekten Jahresabschluss und klopft an die Tür zur Champions League. Youngster Aymen Barkok sorgt für allgemeines Entzücken – nur sein Trainer tritt noch die Euphorie-Bremse.

Wenige Minuten nach Abpfiff des 3:0-Siegs der Frankfurter Eintracht gegen Mainz 05 wurde es im Stadion besinnlich. Jeder einzelne Spieler, Trainer und Betreuer der Hessen wendete sich mit einer kurzen Videobotschaft an die Fans und wünschte abwechselnd frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Je nach Beliebtheit und Bekanntheit des Akteurs war daraufhin im weiten Rund begeisterter Applaus oder nachfragendes Gemurmel zu hören, bei genau drei Spielern kannte der Jubel fast keine Grenzen mehr: Alex Meier, Marco Russ und Aymen Barkok.

Barkok spielt sich in die Herzen der Fans

Bei Meier (weil Fußballgott) und Russ (weil wieder gesund) verwunderte diese Extra-Portion an Liebesbekundungen nicht weiter, der Aufstieg von Barkok vom unbekannten A-Jugendlichen zum Publikumsliebling ist jedoch durchaus erstaunlich. Der 18 Jahre alte gebürtige Frankfurter hat es in gerade einmal fünf Bundesliga-Einsätzen geschafft, sich in die Herzen der Fans und seines Trainers zu dribbeln. "Sollte alles normal laufen und er sich nicht verletzen, wird die Eintracht noch viel Freude an ihm haben", prophezeite Niko Kovac. "Wir haben da ein echtes Juwel an Land gezogen."

Durch seine Unbekümmertheit, seine technischen Fähigkeiten und nicht zuletzt seine Tore in Bremen (zum 2:1) und gegen Mainz (zum 2:0) ist Barkok innerhalb kürzester Zeit zur großen Nummer avanciert – und steht damit sinnbildlich für den Erfolg der Eintracht: vor der Saison bei niemandem auf dem Zettel, plötzlich mittendrin im Konzert der Großen. Die Eintracht, in der vergangenen Spielzeit fast abgestiegen, steht nach 16 Spieltagen mit 29 Punkten auf Platz drei der Tabelle und gehört inzwischen zu den Spitzenteams der Liga. Die Fans träumen von Europa, vom Kampf um den Klassenerhalt – dem vorgegebenen Ziel – redet niemand mehr. Außer Kovac.

Elf Punkte fehlen zum großen Glück

Der kroatische Erfolgstrainer, der erst kürzlich seinen Vertrag vorzeitig verlängert hatte, lässt sich von der großen Euphorie im Umfeld nicht anstecken. Wohlwissend, dass mit Dortmund, Leverkusen, Schalke oder auch Gladbach derzeit Mannschaften hinter der Eintracht stehen, die das Potenzial zu einem Durchmarsch in der Rückrunde haben, setzt Kovac auf Understatement. "Ich bin wirklich langweilig, das gebe ich zu", sagte er, "aber das steht alles noch auf wackligen Beinen. Wir müssen weiterhin zusehen, den Abstand nach unten zu halten und 40 Punkte zu holen." Diese ominöse Zahl gilt allgemein als Garantie für ein weiteres Jahr in der Bundesliga, genau das will Kovac erst einmal erreichen.

Ein Grund für die Zurückhaltung sind wohl die weiterhin noch zu stark schwankenden Leistungen. Neben Galaauftritten wie gegen die Bayern (2:2) oder den BVB (2:1) gibt es auch immer wieder Spiele wie in Wolfsburg (0:1), in denen nicht viel zusammenläuft. Selbst gegen Mainz sah es lange nicht nach einem Sieg in dieser Höhe aus. Die Eintracht ging durch Branimir Hrgota genau in der Phase in Führung, als die Gäste stärker wurden (18. Minute), profitierte dann vom Platzverweis gegen Jhon Cordoba (55.) und durfte sich gleich mehrmals beim bestens aufgelegten Schlussmann Lukas Hradecky bedanken. Erst in der Schlussphase besiegelten Barkok (75.) und erneut Hrgota (85.) den Erfolg zum Jahresabschluss. "Wir haben heute nicht das Beste rausgeholt, waren aber effektiv", fasste Sportvorstand Fredi Bobic zusammen.

40 Punkte - und dann?

Und so üben sich die Verantwortlichen trotz des sportlichen Höhenflugs und einer weitgehend sorgenfreien Weihnachtszeit weiter in Demut. Barkok, der Held der Fans, wird auf den Teppich zurückgeholt, ehe er je abheben konnte. "Er soll sachlich bleiben, Fußball spielen und nicht anfangen rumzutanzen." Die Mannschaft, der wiedergewonnene Liebling der Fans, wird eingenordet und umgehend auf weitere Aufgaben vorbereitet. "Wir werden schon genug Arbeit finden, um uns weiter zu verbessern", so Kovac, der sich nicht von seinen Zielen abbringen lässt. "Erst bei 40 Punkten gibt es eine neue Marschroute", sagte er. Wenn die Eintracht so weitermacht, könnte das schon Mitte Februar so weit sein.