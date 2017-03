Sinnbildlich: Die Eintracht will mit ihrem letzten Aufgebot in München für Furore sorgen.

Eine Bundesligapartie beim Rekordmeister in München ist immer eine schwere Aufgabe. Dank Krankheitswelle und Verletzungspech werden die Sorgenfalten vor dem Gastspiel bei der Eintracht nicht gerade kleiner.

Die Personalsituation bei Eintracht Frankfurt könnte vor dem Spiel bei Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr) kaum angespannter sein. Mindestens auf zehn gesperrte und verletze Spieler muss Trainer Niko Kovac beim Rekordmeister verzichten. Und da weitere Spieler und sogar einige Verantwortliche unter der Woche auch noch einem Magen-Darm-Virus heimgesucht wurden, könnte noch der eine oder andere Ausfall hinzukommen. "Wenn ich 18 gesunde Spieler auf dem Spielbogen stehen habe, bin ich zufrieden", sagte Kovac auf der Pressekonferenz zum Spiel. "Und damit meine ich nicht nur Profis, sondern auch A-Jugendliche."

Weitere Informationen Diese Eintracht-Profis fallen aus Gesperrt: Haris Seferovic, Bastian Oczipka



Verletzt: Marco Fabián, Marc Stendera, Slobodan Medojevic, Guillermo Varela, Jesús Vallejo, Andersson Ordónez, Yanni Regäsel, Bamba Anderson Ende der weiteren Informationen

Gefährdet sind unter anderem Innenverteidiger Michael Hector ("Ihm ging es gestern richtig schlecht") und Alex Meier, der schon beim Testspiel in Dreieich am Dienstag wegen eines grippalen Infekts passen musste. Beim Angreifer weiß Kovac bislang nicht, ob er überhaupt in der Lage sei, die Fahrt nach München anzutreten. "Ich wünsche es mir. Aber er muss heute noch seine letzten Antibiotika nehmen", so Kovac.

Bayern wie zuletzt vor sieben Jahren

Ganz anders gestaltet sich die Lage beim Gastgeber aus München. Zum ersten Mal seit sieben Jahren hat der Ligaprimus keinen einzigen Ausfall zu beklagen, wie der kicker berichtet. Selbst Innenverteidiger Jérôme Boateng hat seine Schulterverletzung auskuriert und soll gegen die Eintracht sein erstes Pflichtspiel in diesem Jahr bestreiten.

Doch nicht nur personell klafft die Lücke zwischen den beiden Teams derzeit weit auseinander. Auch in Sachen Erfolg haben die Münchner klar die Nase vorn. "Die Bayern sind momentan im Flow, bei uns ist das umgekehrt", gab Kovac angesichts von zuletzt vier Bundesliga-Niederlagen in Folge zu. Man müsse sich aber bewusst machen, dass ein Auswärtsspiel in München immer eine schier unlösbare Aufgabe darstellt. Angeknackstes Selbstvertrauen hin, Personalnot her. "Es gleicht einem Zufall, wenn man da was holt." Die einfache Lösung des Problems: "Die Mannschaft muss über sich hinauswachsen."