Die Eintracht geht runderneuert in die Saison. Bild © Imago

Die Frankfurter Eintracht hat in der Sommerpause den nächsten Umbruch bewältigt und startet mit vielen neuen Gesichtern in die kommende Spielzeit. Trotz Millionen-Transfers bleiben einige Fragezeichen. Der Teamcheck.

So lief die vergangene Saison

Platz elf, nie in akuter Abstiegsgefahr und mit dem knapp verlorenen Pokalfinale gegen Borussia Dortmund noch ein echtes Highlight zum Abschluss: Zieht man einen Strich unter die abgelaufene Saison der Frankfurter Eintracht, kann man den Hessen ein mehr als befriedigendes Zeugnis ausstellen.

Mit wenig Geld und viel Phantasie hatten Trainer Niko Kovac und Sportvorstand Fredi Bobic nach der erfolgreichen Relegation ein Team aus No-Names und Leihspielern aus aller Herren Länder zusammengestellt, das aus dem Stegreif überzeugte. Wäre da nicht diese verflixte Rückserie gewesen, die den positiven Gesamteindruck ordentlich trübte. Nach Rang vier und Europacup-Träumen zu Weihnachten folgte der Absturz. Rückrunden-Platz 18. Die Wahrheit über das Leistungsvermögen dürfte wohl in der Mitte gelegen haben: eben auf Platz elf.

Wer kommt, wer geht?

Die letztjährigen Leihspieler sind weitergezogen. Einzig Jesús Vallejo, der bei Real Madrid womöglich vor einer großen Karriere steht, weint man in Frankfurt nach. Bei Ante Rebic verzichtete der Club eher aus charakterlichen Gründen auf ein Ziehen der Kaufoption. Der Abgang des Kroaten hinterlässt rein sportlich ebenso eine Lücke wie der überraschende Wechsel der jahrelangen Stammkraft Bastian Oczipka zu Schalke 04.

Königstransfer: Sébastien Haller soll für Tore sorgen. Bild © Imago

Bei den bislang neun externen Neuzugängen wurde auf eine Mischung aus Erfahrung (Gelson Fernandes, Jonathan de Guzman) und Entwicklungspotenzial (Sébastien Haller, Luka Jovic, Daichi Kamada, Jetro Willems) gesetzt. Investiert wurde dafür so viel wie noch nie in der Vereinsgeschichte: Bis zu 16 Millionen Euro gab die Eintracht aus, allein kolportierte sieben Millionen davon für Mittelstürmer Haller vom FC Utrecht und fünf für Oczipka-Ersatz Willems von der PSV Eindhoven. Beide sollen zu Leistungsträgern werden. Hinzu kommt noch der mexikanische Nationalspieler Carlos Salcedo, der Vallejo in der Innenverteidigung vertreten soll.

Trainer Niko Kovac: "Wir versuchen, ans Maximum zu gehen"

Der große Abstiegsretter aus dem Vorjahr genießt bei den Fans noch immer Heldenstatus. Mit der zurückliegenden Spielzeit und dem Pokal-Endspiel schärfte Niko Kovac sein Profil, weckte damit unter anderem das Interesse der Konkurrenz aus Leverkusen, verlängerte seinen Vertrag in Frankfurt aber vorzeitig bis 2019.

Der Kroate ist ein Perfektionist. In Sachen Trainingssteuerung, Ernährung und Analyse überlässt er nichts dem Zufall. Zu seinem Funktionsteam gehören gut zwei Dutzend Mitarbeiter. "Wir versuchen, ans Maximum zu gehen und wollen jeden einzelnen Spieler besser machen", sagt der 45-Jährige. Bei seinen Spielern ist Kovac wegen seiner Akribie geschätzt und gefürchtet zugleich. Für den von ihm geplanten Tempofußball mussten die Profis in der Vorbereitung wieder bis an ihre Grenzen und teilweise darüber hinaus gehen. Entsprechend schwankend waren die Testspiel-Resultate.

Erwartungen an die kommende Saison

Wie schon im Vorjahr ist eine seriöse Prognose angesichts der hohen Fluktuation im Kader und der zahlreichen Bundesliga-Novizen kaum zu treffen. 40 Punkte plus X lautet die offizielle Marschroute. Von Europapokal-Träumen bis zum Abstiegskampf scheint alles möglich.

Die Integration der vielen ausländischen Profis verläuft bislang problemlos. Entscheidend wird neben einem guten Start aber auch die Herausbildung einer Hierarchie auf und neben dem Platz sein. Nach dem Abgang von Oczipka bringen Marco Russ und Alexander Meier derzeit nicht das sportliche Rüstzeug für eine Führungsrolle mit. Torwart Lukas Hradecky wäre dafür geschaffen, kokettiert aber weiter mit einem Wechsel. Zwingend angewiesen ist die Eintracht auf eine fitte Achse mit Makoto Hasebe, de Guzman und Marco Fabián sowie einem treffsicheren Haller. Bleiben die Hessen von größeren Verletzungen verschont, ist eine Überraschung möglich. Eine Zittersaison wäre angesichts der Millionen-Investitionen enttäuschend.