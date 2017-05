Das Wetter in Frankfurt passt derzeit zur Personalsituation in Frankfurt.

Bild © Rhode/Storch

Die Frankfurter Eintracht geht mit großen Personalproblemen ins Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Coach Niko Kovac ist bei der Partie erneut als Improvisationskünstler gefordert.

Jesus Vallejo, Makoto Hasebe, David Abraham – das war einmal die viel gelobte Abwehrformation der Frankfurter Eintracht. Zweieinhalb Monate ist es her, dass die drei zusammen in der Startelf aufliefen. Nun, beim vorletzten Heimspiel der Hessen gegen Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr), ist gar keiner der drei Stammverteidiger im Kader. Hasebe und Vallejo sind bekanntermaßen verletzt und Abraham fehlt gegen die Wölfe gelbgesperrt.

Eintracht-Trainer Niko Kovac ist also erneut als Improvisationskünstler gefragt: "Der Kader stellt sich ja fast schon selbst auf", sagte er am Freitag bei der Pressekonferenz vor der Begegnung. Mit Marco Russ und Michael Hector sind wohl nur zwei Innenverteidiger fit, dazu kommen Timothy Chandler und Bastian Oczipka, die beide schon im Abwehrzentrum ausgeholfen haben. Die beiden sind zur Option geworden, weil neben Guillermo Varela auch Taleb Tawatha wieder fit ist – wenigstens eine gute Nachricht für Kovac.

Lange Verletztenliste

Weil also trotz der Verletzungssorgen Varianten möglich sind, wollte sich der Coach auch auf keine Detaildiskussion einlassen. "Wir werden uns was ausdenken, ob Dreier- oder Viererkette, das lassen wir noch offen. Mein Kollege muss ja auch noch ein bisschen nachdenken." Die vielen Verletzungen sieht der Coach übrigens als Verkettung unglücklicher Umstände. "Wenn es Muskelverletzungen wären, müssen wir uns fragen, ob was in der Trainingsplanung falsch gelaufen ist. Aber bei uns sind es ja fast nur "stumpfe" Verletzungen, die sind ärgerlich und unglücklich, aber nicht verhinderbar."

Neben den drei Abwehrstützen fehlen ja auch Andersson Ordonez (Wade), Marius Wolf (Schulter), Alex Meier (Ferse) und vor allem Omar Mascarell (Achillessehne). Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr des Defensivstabilisators machte Kovac am Freitag schnell zugrunde. "Ich persönlich glaube nicht, dass wir es schaffen, ihn bis zum Pokalfinale zu aktivieren." Der Spanier sei ein extrem wichtiger Spieler. "Wenn jemand nicht da ist, sieht man erst, wie wichtig er ist."

Kovac hat Liga nicht abgehakt

Trotz all dieser Sorgen und des schon auf vier Punkte angewachsenen Rückstands auf Rang sieben will sich Kovac keineswegs auf das Pokalfinale konzentrieren. "Es geht um die Fernsehtabelle, es geht darum, noch einige Punkte zu holen. Wenn wir einstellig abschließen, ist das ein sehr guter Erfolg. Geht es sogar in die Plätze weiter oben, nehmen wir das natürlich auch mit." Gerade gegen Wolfsburg werde das natürlich schwer. "Es ist nicht nachvollziehbar, dass die mit ihrer Qualität da unten stehen", sagte Kovac. Aber: "Einfach kann ja jeder."