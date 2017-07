Die Frankfurter Eintracht kommt auch im vierten ernsthaften Test in der Vorbereitung nicht zu einem Sieg. Gegen den US Sassuolo reichte es am Rande des Trainingslagers in Gais trotz guter Möglichkeiten nur zu einem Remis. Immerhin stach ein Mittelfeldspieler positiv hervor.

Die Testspielbilanz von Eintracht Frankfurt liest sich mager: Auf einen Auftaktsieg gegen die Amateurkicker des SV Heftrich (15:0) folgte kein weiteres Erfolgserlebnis mehr. Nach den schwachen Auftritten in den USA zeigten sich die Frankfurter immerhin formverbessert und erzielten ein 1:1 gegen den US Sassuolo.

Mijat Gacinovic wirbelte viel und belohnte sich vor knapp 800 Zuschauern im südtiroler Brixen nach 32 Minuten mit einem schönen Freistoßtreffer. Im zweiten Durchgang kamen die Italiener stärker auf, Alessandro Matri traf nach 75 Minuten zum 1:1. Dabei blieb es auch in einer insgesamt mittelmäßigen Partie.

Besuschkow spielt sich in den Vordergrund

Trainer Niko Kovac war dennoch zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf: "Meine Mannschaft hat in den 90 Minuten wenig zugelassen. Dazu hatten wir selbst einige Möglichkeiten." Die geistige und körperliche Frische fehle noch. "Aber wir sind auch erst in der vierten Woche der Vorbereitung." Ein Akteur, der trotz schwerer Beine positiv hervorstach, war Max Besuschkow.

Der Mittelfeldspieler findet sich nach seinem ersten halben Jahr immer besser bei der Eintracht zurecht und gefiel mit guten Pässen und einer enormen Laufstärke. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich viel rennen kann - auch über den Punkt hinweg", sagte er sichtlich erschöpft nach Spielschluss. Besuschkow fühlt sich dennoch nicht als Gewinner der Vorbereitung und gibt sein Ziel aus: "Ich will alles mitnehmen und so viele Spiele machen, wie es nur geht."

Lobende Worte für den Mittelfeldspieler

Kovac fand lobende Worte für die Entwicklung des 20 Jahre alten Tübinger: "Er ist derjenige, der schon weit vorne ist in der Vorbereitung. Er ist ein Vollprofi, der alles dem Fußball unterordnet." Ob sich Besuschkow am Sonntag erneut beweisen darf, ist offen. Dann spielen die Frankfurter in Gais ab 18 Uhr gegen den italienischen Überraschungsaufsteiger Benevento Calcio.