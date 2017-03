Omar Mascarell kehrt nach abgelaufener Gelbsperre in die Frankfurter Startelf zurück.

Omar Mascarell kehrt nach abgelaufener Gelbsperre in die Frankfurter Startelf zurück. Bild © Imago

Entspannung in der Defensive

Nach drei Niederlagen hintereinander will Eintracht Frankfurt in der Bundesliga den Abwärtstrend stoppen. Die Personalsituation entspannt sich vor dem Heimspiel gegen Freiburg zumindest ein wenig.

Das Pokal-Halbfinale ist erreicht, das Comeback von Marco Russ ausgiebig gefeiert - doch die Probleme von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga sind damit noch längst nicht behoben. Nach drei Niederlagen in Serie muss die Eintracht am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den äußerst unbequemen SC Freiburg antreten. Und noch immer sind dann zehn Frankfurter Spieler gesperrt, verletzt oder noch nicht wieder voll belastbar.

"Nach drei Niederlagen wäre es gut, wenn wir jetzt mal wieder gewinnen könnten. Denn gleich danach fliegen wir nach München", sagte Trainer Niko Kovac am Freitag. Und hinzu kommt: Während der Frankfurter Schwächephase ist der SC Freiburg in der Tabelle bis auf fünf Punkte herangekommen und dadurch langsam zu einem Konkurrenten im Wettbewerb um die Europa-League-Plätze erwachsen. "Sie waren schon im Hinspiel gegen uns auf einem sehr hohen Niveau. Jetzt haben sie sich spielerisch noch einmal enorm verbessert", lobte Kovac.

Kovac muss halbes Team ersetzen

Die Eintracht dagegen hat vieles von ihrer Kompaktheit und ihrem Schwung aus der Hinrunde eingebüßt. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Mannschaft auf einmal etwas zu verlieren hat. Niemand traute ihr zu, auch nur in die Nähe der Europa-League-Plätz zu kommen. Jetzt steht sie vor der Herausforderung, sich auch dort zu halten.

Viel entscheidender sind für Kovac aber die großen personellen Probleme. "50 Prozent unserer Feldspieler sind uns abhanden gekommen", betonte er auch am Freitag noch einmal. "Das ist für einen Verein wie Eintracht Frankfurt nicht leicht zu kompensieren. Es ist immer leichter, wenn man ein festes Gerüst von neun, zehn Spielern hat, statt pro Spiel fünf neue Neue auf einmal bringen zu müssen."

Bild © hessenschau.de

Wackelkandidaten geben grünes Licht

Auch vor dem Freiburg-Spiel hat sich Situation nur leicht entspannt. Mit dem Spanier Omar Mascarell kehrt nach abgelaufener Gelbsperre wenigstens eine wertvolle Alternative für den besonders ausgedünnten Defensivbereich zurück. Außerdem sind Makoto Hasebe (Fieber) und Bastian Oczipka (Probleme am Sprunggelenk) nach ihrer Zwangspause beim DFB-Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld wieder dabei.

Dafür hat es erneut Guillermo Varela erwischt, der erst vor einer Woche nach langer Verletzungspause ins Team zurückgekehrt war. Der Verteidiger aus Uruguay hat wieder Probleme an seinem Sprunggelenk - und ist damit am Sonntag nach David Abraham, Haris Seferovic, Jesus Vallejo, Marco Fabian, Slobodan Medojevic, Marc Stendera, Andersson Ordonez, Bamba Anserson und Yanni Regäsel der Ausfall Nummer zehn.

Oczipka Kandidat für Innenverteidigung

Wofür auch immer der Trainer sich entscheidet: Für eine Dreier- oder Viererkette in der Abwehr, für einen Hasebe in der Verteidigung oder im Mittelfeld, für einen Oczipka im Zentrum oder auf der linken Seite - Kovac wird gegen Freiburg wieder einmal nur Löcher stopfen und keine aufeinander abgestimmte Defensivreihe auf den Platz schicken können.

Auch Marco Russ ist ihm dabei noch keine Hilfe. Der 31-Jährige kam zwar gegen Bielefeld zu seinem ersten und vielumjubelten Kurzeinsatz nach seiner Krebserkrankung. Doch zu mehr reicht es angesichts des großen Trainingsrückstands bei ihm noch nicht. Russ wird am Sonntag erneut zum Kader gehören, das bestätigte Kovac kurz und knapp. Ein Kandidat für die Startelf ist er aber noch nicht.

Sendung: heimspiel! bundesliga, 5.3.2017, 22.05 Uhr