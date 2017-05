Die Eintracht ist drauf und dran, eine gute Saison zu verspielen. Der Einzug ins Pokalfinale kann darüber nicht hinwegtäuschen. Für die Hessen wird das Duell in Mainz nun zum Charaktertest. Es geht auch um viel Geld.

Der eine oder andere Eintracht-Profi wird am trainingsfreien Montag vielleicht einen ausgedehnten Spaziergang machen. Abschalten und den Kopf frei bekommen lautet das Motto für das kickende Personal des strauchelnden Bundesligisten. Der Auftritt beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg hat das Seelenkostüm der Berufsfußballer vom Main merklich angekratzt. Allenthalben war die Enttäuschung nach diesem peinlichen Kick zu spüren.

Besonders frustriert war Cheftrainer Niko Kovac, der ungewohnt scharf seine Spieler kritisiert hatte. Nach dieser bis dato schwächsten Saisonleistung konnte der Kroate auch nicht anders. Personalschwäche hin, zahlreiche Ausfälle her - die desaströse Darbietung verheißt für die restlichen beiden Liga-Spiele nichts Gutes. Möglicherweise sind die Akteure schon mit dem Gedanken beim Pokalfinale am 27. Mai in Berlin gegen Dortmund.

Mit dem Kopf wohl schon in Berlin

Doch mit der jüngsten Vorstellung dürften die Hessen in der Hauptstadt nicht den Hauch einer Siegchance haben. Dabei hatte Kovac vor der Begegnung gegen die abstiegsbedrohten Wölfe noch klar zum Ausdruck gebracht, dass sich jeder in der Liga-Endphase für das Pokalspiel in knapp drei Wochen gegen den BVB empfehlen könne. Aber die Botschaft ging bei den Akteuren offenbar in das eine Ohr rein und in das andere wieder raus.

Das Thema Europacup kann sich die Eintracht vorerst abschminken. Über die Bundesliga werden die in der Hinrunde noch so famos aufspielenden Hessen das internationale Geschäft wohl nicht mehr erreichen können. Bleibt also nur noch das Pokal-Endspiel in Berlin, wo die Frankfurter mit einem Triumph das Ticket für die Europa League noch lösen könnte. Aber nach diesem Grottenkick gegen Wolfsburg sind starke Zweifel erlaubt.

Kovac glaubt an einmaligen Ausrutscher

Somit wird das Prestigeduell am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beim ebenfalls kriselnden FSV Mainz 05 zu einem echten Charaktertest für die Eintracht. Kovac ist felsenfest überzeugt, dass es gegen Wolfsburg ein einmaliger Aussetzer war. "Ich gehe davon aus, dass es nicht noch ein zweites und drittes Mal in so kurzer Zeit passiert", ist sich der 45-Jährige sicher.

Auch wenn Kovac wieder mit Abwehrchef David Abraham planen kann, bleibt die personelle Situation angespannt. Was aber keine Ausrede sein soll für die Eintracht, die im Duell mit den 05ern ihren zuletzt vermissten Teamgeist wieder aktivieren muss. Denn die Mainer werden mit Sicherheit alles in die Waagschale werfen, um den dringend benötigten Sieg einzufahren.

"Ein bisschen Zunder" in Mainz

Ihr Trainer Martin Schmidt formulierte bereits am Sonntag nach dem 0:0 der Mainzer in Hamburg seine Erwartungshaltung. "Es wird natürlich brutal emotional", sagte der Schweizer hinterher. "Niemand will verlieren. Für Frankfurt könnte es noch um Platz sieben gehen, für uns geht es klar um den Nichtabstieg. Das ist schon ein bisschen Zunder drin."

Zumindest die Eintracht-Chancen auf Europa sind zwei Spieltage vor Rundenende auf ein Minimum gesunken. Aber für Kovac dürfte es am Wochenende in erster Linie darum gehen, dass seine Mannschaft nach der extrem schwachen Leistung gegen Wolfsburg die geforderte Reaktion auf dem Rasen zeigt. Alles andere ist für den Trainer nebensächlich.

Jede bessere Platzierung bringt Millionen

Aber auch die Verantwortlichen des Clubs werden die Kicker ins Gebet nehmen. Schließlich geht es um richtig viel Geld mit Blick aufs TV-Ranking. Jede Platzierung im einstelligen Bereich spült zusätzliche Millionen in die nicht gerade üppig gefüllten Kassen der Eintracht, die nach Platz drei in der Hinrunde mittlerweile auf Rang elf abgerutscht ist. Auch deshalb sollten die Frankfurter schleunigst den Weg zurück in die Erfolgsspur finden.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel!, 08.05.2017, 22.45 Uhr