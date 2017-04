Ein Traumtor jagt das nächste – und Frankfurt zieht am Ende den Kürzeren. Die Eintracht kehrt mit leeren Händen aus Dortmund zurück. Die Sieglos-Serie der Hessen in der Bundesliga dauert nun schon zehn Spiele.

Nichts wurde es mit dem Überraschungscoup der Eintracht: Die Frankfurter verloren ihr Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am Samstag mit 1:3 (1:2). Damit blieb die Mannschaft nicht nur zum zehnten Mal in Folge in der Bundesliga ohne Sieg – mit weiter 38 Punkten schmolz der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 auch auf sechs Punkte zusammen. Nach oben trennen die Eintracht allerdings auch nur drei Zähler vom Europacup.

Die 81.360 Zuschauer in Dortmund bekamen vor allem vor der Pause ein rasantes Fußballspiel mit wunderschönen Toren geboten. Nachdem Marco Reus den BVB per Hacke in Führung gebracht hatte (3. Minute), packte Marco Fabián für die Eintracht den Hammer aus: Der Mexikaner knallte das Leder aus mehr als 20 Metern diagonal zum 1:1 in den Winkel (29.). Die Dortmunder Antwort darauf lieferte Abwehrspieler Sokratis mit – wie sollte es auch anders sein – einem strammen Schuss in den Knick (35.). Pierre-Emerick Aubameyang setzte in der zweiten Hälfte den Schlusspunkt (86.) für den BVB.

Gacinovic scheitert an Bürki

Dortmund gelang im ersten Bundesliga-Spiel nach dem Sprengstoff-Anschlag auf das Team ein Blitzstart. Nationalspieler Reus, der nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel seit dem 4. März pausiert hatte, drückte den Ball nach Hereingabe von Christian Pulisic mit der Hacke über die Linie.

Die Gastgeber waren auch in der Folge spielbestimmend, zeigten sich aber anfällig für Konter. Fabián vergab die erste Möglichkeit der Eintracht aus sieben Metern kläglich (9.), dann parierte BVB-Schlussmann Roman Bürki gegen Mijat Gacinovic mit einem tollen Reflex (22.). Beim sehenswerten Distanzschuss von Fabián war der Schweizer Nationaltorhüter dann aber machtlos.

Fabián sorgt für Gefahr

Dortmund zeigte sich nach dem Ausgleich aber nur kurz geschockt. Sokratis, der wie viele seiner Mitspieler die Austragung des Spiels gegen Monaco keine 24 Stunden nach dem Anschlag scharf kritisiert hatte, hämmerte den Ball aus rund 25 Metern genau in den Winkel - ein Traumtor.

Die Eintracht mühte sich in der Folge zwar um den Ausgleich. Der Mannschaft von Trainer Niko Kovac mangelte es aber an Durchschlagskraft. Ein weiterer Schuss von Fabián verfehlte sein Ziel zudem knapp (69.). Das Spiel der Gastgeber war im zweiten Durchgang oft zu unpräzise, erst einen Konter in der Schlussphase nutzte Aubameyang nach Vorlage von Dembele zu seinem 26. Saisontor.

Weitere Informationen Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3:1 (2:1) Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bender (46.Ginter), Schmelzer - Weigl (76.Castro), Sahin - Pulisic, Kagawa, Reus (45. Dembele) - Aubameyang



Frankfurt: Hradecky - Vallejo, Abraham, Ordonez (56.Rebic) - Chandler, Mascarell, Gacinovic, Oczipka - Fabian - Wolf (72.Blum), Hrgota (81.Barkok)



Tore: 1:0 Reus (3.), 1:1 Fabian (29.), 2:1 Sokratis (35.), 3:1 Aubameyang (86.)



Gelbe Karten - / -



Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft) Ende der weiteren Informationen

