Eintracht-Stürmer Sebastien Haller ist der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte. Druck verspürt der Franzose deshalb aber nicht. Er will als Teamplayer glänzen. Nicht mit Starallüren.

Auf keinen Neuzugang der Frankfurter Eintracht sind die Fans so gespannt wie auf Sebastien Haller. Der Stürmer, der zuvor für den FC Utrecht in der holländischen Eredivisie auf Torejagd ging, ist mit einer kolportierten Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro der mit Abstand teuerste Spieler, den sich die Hessen je geleistet haben. Der bisherige Spitzenreiter Caio (3,8 Millionen Euro) konnte das in ihn investierte Geld nur selten mit guten Leistungen zurückzahlen – mutierte aber trotzdem oder vielleicht genau deswegen zum Publikumsliebling.

Noch heute erzählen sich Fans die Geschichte, wie der pfundige Brasilianer wegen mangelnder Deutschkenntnisse nur in einer nahegelegenen Tankstelle einkaufen konnte. Sebastien Haller soll ein ähnliches Schicksal erspart bleiben. "Ich werde versuchen, Deutsch zu lernen", versprach der 1,90 Meter große Angreifer.

Mehr Teamplayer als Star

Es ist nur eines von zwei Versprechen, die der 23-Jährige in einem ersten Mediengespräch gab. Das zweite: "Ich werde hart arbeiten und immer 100 Prozent geben." Nur weil die Eintracht eine beachtliche Transfersumme für ihn auf den Tisch gelegt habe, werde er keine großen Töne spucken. "Ich bin niemand, der irgendwo hinkommt und sagt, er schießt 30 Tore und ist der neue Star. Nur weil ich der teuerste Transfer bin, bin ich kein Messi oder Cristiano Ronaldo", sagte Haller, der vielmehr als Teamplayer denn mit Starallüren glänzen möchte.

Der Mannschaft könne er vor allem dank seiner Physis weiterhelfen, ist er sich sicher. Er könne Bälle festmachen und das Angriffsspiel beleben. Aber er könne auch noch etwas lernen. Er sei schließlich in die Bundesliga gewechselt, um sich weiterzuentwickeln. "Alles ist schneller und härter als in den Niederlanden. Die Bundesliga ist eine der größten Ligen der Welt", lobte Haller. Trainer Niko Kovac glaubt fest daran, dass Haller den Leistungssprung schafft. "Er hat mir gesagt, dass er mich braucht, und versucht, mir Selbstvertrauen zu geben."

Zum Glück keine EM

Für Haller ist es im Nachhinein von Vorteil, dass sich die französische U21-Nationalmannschaft nicht für die derzeit stattfindende EM qualifizieren konnte. So kann er in Frankfurt nicht nur die komplette Vorbereitung mitmachen, er hat auch genügend Zeit sich einzuleben und mit dem Deutschlernen zu beginnen. "Guten Morgen", "Ich bin glücklich" und "Sehr gut", kann der Franzose schon heute sagen. Und "Tor"? Natürlich, auch das Wort kennt er. Haller hofft, dass er es bald auch benutzen kann.