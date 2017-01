Andersson Ordonez muss sich erst noch an die Eintracht gewöhnen.

Andersson Ordonez muss sich erst noch an die Eintracht gewöhnen. Bild © Imago

Mit Andersson Ordonez setzt Frankfurt erneut auf ein Talent aus dem Ausland. Die ersten Eindrücke zeigen: Der Ecuadorianer passt zur "neuen" Eintracht. Und sollte es Anpassungsprobleme geben, hat er genau den richtigen Zimmerkameraden.

Groß, muskulös, präsent: Andersson Ordonez ist optisch durchaus eine Erscheinung. Umso größer ist der Kontrast dann, als sich der 22 Jahre alte Eintracht-Neuzugang am Samstag im Trainingslager der Frankfurter in Abu Dhabi den Journalisten stellt. Denn der Ecuadorianer spricht überhaupt nicht markig oder laut, sondern wirkt dank leiser Stimme fast ein wenig schüchtern. Längere Nachdenkpausen begleiten seine Antworten.

Zumindest der erste Eindruck ist: Hier ist kein Lautsprecher zur Eintracht gekommen, keiner der einen sofortigen Stammplatz in der mit David Abraham, Jesus Vallejo, Michael Hector und Marco Russ dicht besiedelten Hintermannschaft als gottgegeben ansieht. Sondern vielmehr ein weiterer dieser "guten Jungs", die seit der Übernahme der Frankfurter durch Fredi Bobic und Niko Kovac die "neue" Eintracht prägen. Höflich, fokussiert, gut ausgebildet.

Schnell und passsicher

Weitere Informationen Manga hatte großen Einfluss Eintrachts Chefscout Ben Manga hatte großen Anteil am Transfer von Ordonez. "Er hat mich beobachtet und mir viel von der Eintracht erzählt", erklärt Ordonez. "Für mich war das ausschlaggebend." Ende der weiteren Informationen

"Ich komme in eine funktionierende Mannschaft und will mich jetzt einfach schnell anpassen und hart arbeiten", sagt der Abwehrspieler. Viel Platz für Drama oder Aufregung ist in solchen Sätzen nicht, aber Manager und Trainer freuen sie natürlich. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum Ordonez - so scheint es zumindest nach den ersten Einheiten – gut ins Team des Bundesliga-Überraschungsclubs passt.

Der 22-Jährige präsentierte sich als sehr sicherer Passspieler, der klare, feste Bälle von hinten raus spielen kann. Und über eine ordentliche Grundschnelligkeit verfügt der Mann vom ecuadorianischen Meister Barcelona SC Guayaquil sowieso. Beides Eigenschaften, die essentiell für das Spiel der Frankfurter ist. Vor allem dank der passsicheren und schnellen Innenverteidiger Abraham und Vallejo konnten die Hessen in der so erfolgreichen Spielzeit so hoch stehen und die Räume eng machen. Die Belohnung: Nach den Bayern die zweitbeste Defensive der Liga.

Bei Anpassungsproblemen den Zimmergenossen fragen

Laufen vor beeindruckener Kulisse: Ordonez musste am Freitag etwas kürzer treten. Bild © Imago

Doch bei all dem Lob ist natürlich Vorsicht geboten. Ordonez hat noch Anpassungsbedarf, wie er selbst zugibt. "Ich bin sehr beeindruckt, wie hier gearbeitet wird. Das ist etwas völlig anderes im Vergleich zu dem, was ich kenne. Die Intensität ist eine ganz andere Hausnummer", sagt der Ecuadorianer. Der Anstrengung musste er bereits etwas Tribut zollen, am Freitag wurde der 22-Jähriger geschont.

Dass man sich an die Eintracht und speziell das Training von Coach Kovac gewöhnen muss, dürfte aber ein normaler Prozess für einen jungen Spieler sein. Wie man das am besten macht, kann Ordonez ja seinen Zimmerkollegen während des Trainingslagers fragen: Marco Fabian. Der Mexikaner brauchte nach seinem Wechsel vor einem Jahr auch mehrere Monate, um den Durchbruch in Frankfurt zu schaffen. Jetzt ist er ein Grundpfeiler der Mannschaft. Eine Entwicklung, mit der Ordonez sicher gut leben könnte.