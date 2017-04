Hrgota happy: "Ich bin nur am Lachen"

Eine irre Pokalnacht, eine stimmungsgeladene Busfahrt und Erinnerungen für die Ewigkeit: Branimir Hrgota und Eintracht Frankfurt haben aufregende Stunden in Mönchengladbach und auf der Autobahn hinter sich. Doch der Schwede tritt auch ein wenig auf die Euphoriebremse.

Als Ex-Borusse hat sich Branimir Hrgota ausgerechnet in Mönchengladbach mit Eintracht Frankfurt für das Finale des DFB-Pokals qualifiziert. Am Mittwochnachmittag, keine 24 Stunden nach dem Triumph im Elfmeterschießen, lässt der Stürmer die Ereignisse noch einmal Revue passieren – und schaut vorsichtig in die Zukunft. Nach einer Regenerationseinheit steht der Schütze des entscheidenden Elfmeters Rede und Antwort.

Das sagt Branimir Hrgota über...

...die Party auf der Heimfahrt: Die Emotionen waren hoch. Wir waren am Tanzen, die Musik war sehr laut. Nicht nur wir haben getanzt, sondern auch der Trainerstab. Das hat Spaß gemacht. Wir haben nicht so lange geschlafen, aber nach so einem Tag ist das egal.

...die Bilder, die ihm in Erinnerung bleiben: Am meisten habe ich mir angeschaut, wie wir alle zusammen feiern. Jeder ist irgendwo gelaufen, hat sein Ding gemacht, mit den Fans gefeiert. Ich bin nur am Lachen, wenn ich sehe, wie wir alle zu den Fans laufen. Alle haben geschrien: Wir fahren nach Berlin!

...seine Bitte, beim Elfmeterschießen zunächst nicht antreten zu müssen: Das hat nichts damit zu tun, dass ich mir nicht sicher war. Ich war nach den 120 Minuten einfach sehr müde. Da habe ich gesagt: Ich habe nicht so viel Kraft. Lass die anderen erst schießen und dann sehen wir, ob es zu mir kommt. Ich habe auch früher schon Elfmeter geschossen, das ist kein Problem.

...den Traum vom Europapokal: Wir müssen jetzt nicht direkt von Europa reden. Auch in der Bundesliga müssen wir Platz sieben erst noch erreichen. Wir haben noch vier Spiele. Und jetzt wartet Hoffenheim – ein sehr starkes Kaliber. Darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren. Wenn wir in den letzten Spielen punkten, können wir über Europa nachdenken. Aber im Moment können wir das nicht.

...den Schub, den der Pokalerfolg geben kann: Wir müssen das einfach mitnehmen. Mit diesen positiven Gedanken müssen wir auch in Hoffenheim raus. Wir gehen da nicht hin und sagen: Wir wollen 0:0 spielen. Wir wollen auch da gewinnen. Aber dafür müssen wir eine sehr gute Leistung zeigen. Klar ist der Körper ein bisschen müde. Aber wir sind alle Profis.

...das Spiel gegen Mönchengladbach: Die erste Halbzeit war sehr gut von uns. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen zurückgezogen. Aber trotzdem standen wir defensiv sehr gut. Am Ende hat man gesehen, dass viele Spieler müde waren.