Der Ernst des Lebens begann für vier kleine Eintracht-Fans am Dienstag mit einem Besuch von Peter Fischer. Der Frankfurter Präsident platzte in eine Grillparty und überzeugte dabei nicht nur als menschliche Hüpfburg.

Die meisten Kinder bekommen an ihrem ersten Schultag Süßigkeiten, bunte Ratzefummel oder farblich aufeinander abgestimmte Schulutensilien geschenkt. Mit großen Schultüten und ebenso großen Augen lernen sie ihr Klassenzimmer und die zukünftigen Mitschüler kennen. Dann geht es nach Hause. Kuchen essen, Stundenplan ausfüllen. Bei Vierlingen aus Weiterstadt lief dieser große Tag am Dienstag jedoch etwas anders ab.

Wenn der Präsident zweimal klingelt

Die eineiigen Zwillinge Mirko und Marko, Bruder Adrijan und Schwester Viktorija, die allesamt am 21. Juli 2010 in Frankfurt das Licht der Welt erblickten und seitdem Mitglied der Frankfurter Eintracht sind, wurden im heimischen Garten von Peter Fischer überrascht. Beim familiären Grillen nach der Einschulung an der Astrid-Lindgren-Grundschule klingelte plötzlich der Eintracht-Präsident an der Tür des Reihenhauses.

"Mama und Papa wussten davon auch nichts", erzählte Fischer im Gespräch mit hr3 von seinem unangekündigten Besuch, den er mit Freunden der Großfamilie heimlich arrangiert hatte. "Ich musste mich auf den Boden legen, die Kinder sind auf mir rumgeturnt, Ich glaube, die Überraschung ist gelungen." Klettern auf dem Präsidenten statt Mathe mit der Klassenlehrerin. Es soll schon schlechtere Einschulungen gegeben haben.

Vierlinge werden ausgestattet

Die freiwillig zur Verfügung gestellten Qualitäten als menschliche Hüpfburg waren aber nicht das einzige Mitbringsel des besonderen Partygasts. Für die – auf natürliche Art und Weise zur Welt gekommenen – Vierlinge gab es jeweils ein Eintracht-Trikot mit Name plus Rückennummer vier. "Und natürlich die kostenlose Mitgliedschaft bis zu ihrem 18. Lebensjahr", so Fischer, der der insgesamt siebenköpfigen Familie mit dieser Aktion finanziell etwas unter die Arme greifen möchte. "Ich habe glaube ich noch nie Vierlinge gesehen, so etwas muss man feiern." Gesagt, getan.

Fischer selbst kann sich eigenen Angaben zufolge an seine Schulzeit übrigens nicht mehr richtig erinnern. "Das ist zu lange her. Schule ist auch so ein Kapitel, das ich eher vergessen will", grinste er. Den vier kleinen Eintracht-Fans aus Weiterstadt wird es in Zukunft vermutlich anders gehen. Zumindest an den Start in ihre akademische Karriere werden sich die Vierlinge wohl immer erinnern.

Sendung: hr3, Die Kate Menzyk Show, 15.08.2017, 15 Uhr