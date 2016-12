Eintracht-Präsident Peter Fischer lässt das Jahr 2016 im Interview Revue passieren: Er spricht über Versäumnisse vor der Entlassung von Armin Veh, körperliche Defizite und darüber, wie Niko Kovac den Club aus der Trägheit gerissen hat.

Seit dem Jahr 2000 ist Peter Fischer Vereinspräsident von Eintracht Frankfurt. In dieser Zeit hat der Ur-Frankfurter eine Menge mit der einstigen Diva vom Main mitgemacht. In Sachen Emotionen war 2016 für den 60-Jährigen ganz weit vorne dabei. Im großen Bilanz-Interview mit dem hr-sport spricht Fischer über Krise und Aufschwung, über Veh und Kovac und über eine Menge großer Gefühle. Es folgt Teil eins.

hr-sport: Herr Fischer, Sie haben schon im Februar gesagt, dass ein schwieriges Saisonfinale auf die Eintracht zukommt. Dabei stand Frankfurt damals auf Rang 13, sieben Punkte vor dem Tabellenkeller. Woher kam dieses Gefühl?

Peter Fischer: Wenn man so lange dabei ist wie ich, entwickelt man eine Art Sensorik. Da gehören viele Dinge dazu: Etwa wie man Menschen, Abläufe und Körpersprache wahrnimmt, aber auch Vier-Augen-Gespräche. All das hat mir das Signal gegeben, dass nicht alles Friede-Freude-Eierkuchen, nicht alles positiv, kraftvoll und dynamisch ist. Die Stimmung im emotionalen Umfeld war gedämpft, für mich fast beängstigend. Deshalb habe ich bereits im Februar gesagt, dass es ein schweres Saisonfinale wird.

hr-sport: Nach sieben Spielen ohne Sieg und dem Abrutschen auf den Relegationsplatz hat sich die Eintracht im März von Armin Veh getrennt. Heribert Bruchhagen beschrieb die Entscheidung damals als unumgänglich...

Weitere Informationen Fischer im Interview - Teil zwei am Freitag Im zweiten Teil des Interviews spricht Peter Fischer am Freitag über Tränen im Saisonendspurt, die Erkrankung von Marco Russ und große Versprechen für die Frankfurter Zukunft. Ende der weiteren Informationen

Peter Fischer: Ich zitiere unsere Kanzlerin ungern, aber sie spricht ganz gern von alternativlos. In diesem Fall traf das zu einhundert Prozent zu, auch wenn es sicher ein bis zwei Wochen zu spät war. Den Gedanken, sich von Armin Veh zu trennen, gab es schon länger. Wir haben die Signale aus der Mannschaft vielleicht falsch gedeutet. Sie hat noch an den Trainer geglaubt. Ich muss mir ganz kritisch eingestehen, dass das ein Fehler war.

hr-sport: Mit der Verpflichtung von Niko Kovac ist Ihnen dann eine Überraschung gelungen. Die öffentliche Wahrnehmung schwankte zwischen Heilsbringer und Risikofaktor. Was hat Sie überzeugt?

Peter Fischer: Niko Kovac ist uns nicht zufällig eingefallen, er war schon eine ganze Zeit lang ein Thema. Wir wussten, wie er arbeitet, sich weiterbildet und wir kannten seine Methodik und Leidenschaft. Er ist menschlich sehr korrekt, hat ein stabiles Umfeld und ist eine gestandene Persönlichkeit. Inzwischen muss man nicht nur den Trainer, sondern auch den Menschen sehen. Wir haben ihm die Aufgabe zugetraut, auch wenn wir viel Kritik dafür einstecken mussten. Inzwischen wird unsere Entscheidung entsprechend gewürdigt. Viele haben jetzt verstanden, warum wir damals so entschieden haben.

Niko Kovac bei seiner Vorstellung als Eintracht-Coach Bild © Rhode/Storch

hr-sport: Kovac hat von Beginn an eine klare Idee vermittelt, wie er den Klassenerhalt schaffen will. War das der Grund, warum Sie im Abstiegskampf Hoffnung verbreitet haben – auch wenn es mit Blick auf die Ergebnisse nicht sofort rund lief?

Peter Fischer: Wir haben uns als Verantwortliche die Frage gestellt: Was hilft uns? Wir haben das Leistungsniveau der Mannschaft gesehen, aber auch das, was verloren ging: Spielfreude, Leidenschaft, Aggressivität und Dynamik. Wir wollten nicht einfach eine Figur austauschen, sondern die Wende schaffen. Wir wussten, dass Kovac einen gewissen Vorsprung hatte. Wir waren schon im Vorfeld eine ganze Zeit mit ihm in Kontakt. Er hatte unsere Spiele verfolgt, kannte die Mannschaft und einzelne Spieler. Deshalb hat es für uns einfach gepasst, weil sein ganzheitlicher Weg unserer Vorstellung entsprach. Ich bin froh, dass es funktioniert hat. Man sieht in dieser Saison, was es heißt, mit Kovac zu arbeiten. Es ist eine komplette Umstellung in diesem Verein und die ist erfolgreich.

hr-sport: Sie haben die Veränderungen angesprochen. Es gibt für die Profis neue Strukturen, wie etwa ein Tagesprogramm, auch mit gemeinsamen Mahlzeiten. Wie wichtig waren diese strukturellen Änderungen?

Peter Fischer: Wir haben diese Entwicklung in den letzten Jahren ein Stück weit verschlafen. Das müssen wir selbstkritisch eingestehen. Ich denke, dass die Europa-Pokal-Teilnahme 2013/14 mit viel Euphorie im Umfeld ein Stück weit träge gemacht hat. Uns haben Impulse, aber auch die Selbstkritik im sportlichen Bereich gefehlt. Wir sind jetzt in einer Schocktherapie. Denn jeder Stein, das hat auch Fredi Bobic gesagt, wurde umgedreht – und zwar viel mehr als das nach außen transparent wurde. Es gibt viele Dinge, die man nicht mitbekommt, die sich aber brutal verändert haben. Da sind wir sogar noch am Anfang.

hr-sport: Was glauben Sie, sind die wichtigsten Veränderungen?

Peter Fischer: Der körperliche Zustand der Mannschaft war für uns enttäuschend. Wir haben mit Laktattests nur an der Oberfläche der Leistungsdiagnostik gekratzt. Ich bin kein Sportwissenschaftler, habe mir das aber erklären lassen. Wir haben gemerkt, dass mehr dazu gehört als Fünf-gegen-Fünf im Training. All diese Dinge wurden uns sehr bewusst gemacht. Mit seiner Klasse und Intelligenz hat Niko jeden Spieler analysiert und versucht, jedem Lösungen und Verhaltensmuster mitzugeben.