Teil zwei unseres Interviews mit Eintracht-Präsident Peter Fischer. Der 60-Jährige spricht über Tränen im Saisonendspurt, die Erkrankung von Marco Russ und große Versprechen für die Frankfurter Zukunft.

Seit dem Jahr 2000 ist Peter Fischer Vereinspräsident von Eintracht Frankfurt. In dieser Zeit hat der Ur-Frankfurter eine Menge mit der einstigen Diva vom Main mitgemacht. In Sachen Emotionen war 2016 für den 60-Jährigen ganz weit vorne dabei. Im großen Bilanz-Interview mit dem hr-sport spricht Fischer über Krise und Aufschwung, über Veh und Kovac und über eine Menge großer Gefühle. Es folgt Teil zwei.

hr-sport: Herr Fischer, kommen wir noch einmal zurück zum Kampf um den Klassenerhalt. Sie haben im Abstiegskampf stets Optimismus versprüht und gesagt, Sie seien kein guter Zweitligapräsident. Mit welchen Gefühlen erinnern Sie sich an das Spiel in Bremen und den späten Nackenschlag?

Peter Fischer: Die Mannschaft hat in diesem Spiel zum ersten Mal so etwas gespürt wie Angst – die Angst vor dem Erreichen des Ziels. Es war mit einem Mal messbar und vollkommen klar, dass dieses Spiel die Entscheidung bringt. Mein erster Kommentar danach war: Es ist nichts passiert. Das war meine einzige Aussage. Dabei ging es mir richtig schlecht. Ich hätte mich für einen kurzen Moment verkriechen und weinen können. Ich hatte ein mentales Tief, habe aber sofort umgeschaltet und versucht, andere zu beruhigen.

Dramatischer hätte das Saisonfinale aus sportlicher Sicht ja kaum sein können und dann hat Marco Russ auch noch die Diagnose Krebs erhalten. Wie haben Sie die Mannschaft in diesen Tagen erlebt?

Weitere Informationen Teil eins des großen Interviews mit Eintracht-Präsident Peter Fischer lesen Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Nach dem Spiel in Bremen bin ich mit Marco im Privatflieger zurückgeflogen. Der Dopingtest hatte so lange gedauert. Wir haben noch darüber geflachst, dass er so oft kontrolliert wurde. Dann gab es diesen unglaublichen Skandal und eine Staatsanwältin, die jegliches Gespür vermissen ließ. Die Dopingkommission hatte in ihrem Bericht deutlich gemacht, dass mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit eine Krebserkrankung vorliegt. Er hatte einen Wert, der so hoch war, dass man ihn mit Doping gar nicht erreichen kann. Es war eine Gemengelage, die nicht schlimmer hätte sein können. Das hat der Mannschaft zugesetzt und das hat man auch in den Spielen gemerkt.

Im Rückspiel hat sich Marc Stendera das Kreuzband gerissen. Können Sie sich noch an das Gefühl beim Abpfiff erinnern?

Um mich herum sind in diesem Moment viele zusammengebrochen. Stabilste Manager und erfahrene Männer sind heulend auf ihrer Sitzschale zusammengesackt und waren auch nicht in der Lage aufzustehen. Es war eine skurrile Situation, bedrückend und gar nicht erleichternd. Bei mir ist auch die eine oder andere Träne gelaufen. Wenn es anders ausgegangen wäre, hätten wir am nächsten Tag viele Mitarbeiter entlassen müssen. All das hatte ich im Kopf. Ich wollte einfach schnell zur Mannschaft und aus dieser Situation heraus, diese Last loswerden.

Dann hatten Sie gar nicht so viel Zeit zum Durchatmen. Sie waren mit Wolfgang Steubing mit der Suche nach einem Nachfolger für Heribert Bruchhagen betraut. Sie haben sich für Fredi Bobic entschieden. Wie schwierig war die Suche?

Es wurde in der Zeit viel über die Listen geschrieben, aber die tatsächliche Liste war sehr überschaubar. Ich hätte natürlich Franz Beckenbauer und Klaus Allofs draufschreiben können. Die Entscheidung für Fredi Bobic war eine ganz bewusste Entscheidung. Dafür habe ich persönlich sehr viel Kritik einstecken müssen. Ich konnte nicht ins Büro kommen oder auf die Straße gehen, habe beleidigende Post bekommen. Aber ich wusste, wie er arbeitet. So war er intern durchsetzbar, auch wenn es nicht einfach war. Ich wusste über sein unglaublich großes Netzwerk Bescheid. Viele Externe haben mir gesagt: Der Bobic kann beim Kaiser von China anrufen. Er hat überall gute Kontakte und er ist fleißig – das hat sich längst bestätigt. Heute frage ich mich, wo all die Kritiker sind. Ich bin froh, dass es so gelaufen ist und wir einen engagiert zusammenarbeitenden Vorstand haben.

Greifen dort denn alle Rädchen schon ineinander?

Auch das war am Anfang schwer, da sich eine neue Führungs- und Vereinskultur etablieren musste. Inzwischen funktioniert das mit dem großen Willen der Veränderung und hohem Respekt des Teams füreinander.

Sie haben den Willen zur Veränderung angesprochen. Es scheint als habe sich auch die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchsleistungszentrum verändert. Kovac setzte in dieser Hinrunde auch auf Talente vom Riederwald wie etwa Aymen Barkok.

Für Fredi Bobic hat auch gesprochen, dass die Nachwuchsarbeit in Stuttgart in den vergangenen Jahren ein Vorbild war. Er geht von Beginn an hier am Riederwald ein und aus, ist über die Mannschaften informiert und weiß sogar, wer verletzt ist. Wir haben regelmäßig drei A-Jugendliche auf der Bank. In Bremen hat Niko Kovac Aymen Barkok gebracht und ihn Nationalspielern vorgezogen. Für diese Entscheidung muss man als Trainer Eier haben. Wir haben zwei, drei Spieler, von denen man in den kommenden Jahren noch viel hören wird.

Wir haben gerade über den Sieg in Bremen gesprochen und der ist in dieser Saison einer von vielen. Ist Träumen von großen Europa-Pokal-Abenden da erlaubt?

Ich habe in meiner Zeit als Präsident immer von so etwas geträumt. Vor allem wenn man diesen mittlerweile ungleichen Wettbewerb in der Bundesliga sieht, rettet man sich gern in solche Wunschvorstellungen. Ich lasse mir auch den Traum nicht nehmen, dass ich das noch mal erlebe. Wir haben eine realistische Chance, eine gute Saison zu spielen. Aber ob es am Ende reicht, das werden wir sehen.

Mit welchem Gefühl blicken Sie auf 2016 zurück – persönlich aber auch auf das Jahr der Eintracht?

Als Präsident der Eintracht blicke ich zufrieden auf ein gutes Jahr zurück. Fußballerisch war es ein schwieriges erstes Halbjahr, aber ich hatte auch viele tolle Begegnungen und schöne Momente, die ich nicht vergessen werde. Für den Privatmann Peter Fischer ist es ein schlechtes Jahr. Ich bin nicht nur Eintracht-Präsident, sondern auch Mensch. Und als solcher schaue ich nach Amerika oder sehe die Kinder in Aleppo.