Defensive statt Offensive: Seit der Winterpause übernimmt Mijat Gacinovic eine neue Position in der Formation der Frankfurter Eintracht. Der neuen Aufgabe stellt er sich nur ungern.

Umringt von Journalisten steht Mijat Gacinovic nach dem Training am Dienstag auf dem Spielfeld. Fast jeder um ihn herum überragt den 1,75 Meter großen Spieler. Auf die Frage eines Journalisten hebt er seinen kleinen Finger in die Höhe. "Als ich hierher kam, war ich so schmal", gibt der Serbe schmunzelnd zu, "jetzt ist es viel besser, aber ich muss noch besser werden."

Weitere Informationen Personalien Bei der Vormittagseinheit am Dienstag fehlte Angreifer Alex Meier. Der Kapitän hatte das Training am Montag wegen Schmerzen an der Ferse abgebrochen. Ebenfalls nicht dabei war Außenverteidiger Guillermo Varela (Sprunggelenk) und Danny Blum (Magen-Darm). Nur Laufeinheiten absolvierte Mittelfeldmotor Omar Mascarell. Der Spanier soll nach Problemen an der Achillessehne am Mittwoch wieder voll einsteigen. Ende der weiteren Informationen

Gerade seit dem Abgang von Szabolcs Huszti im Januar ist die Statur des 22-Jährigen von besonderer Bedeutung. Er füllt die Lücke im defensiven Mittelfeld, die aufgrund des Wechsel und vieler Verletzungen entstanden ist. "Ich habe nicht den Körper für diese Position, aber ich versuche immer, alles zu geben – auch in der Defensive."

Notlösung statt Wunschposition

"Ich liebe diese Position nicht, aber ich muss dort spielen. Links außen oder hinter der Spitze ist besser für mich – für die Mannschaft ist das auch besser", sagt er überraschend deutlich und relativiert seine Aussage umgehend wieder, "das Wichtigste ist, dass ich spiele, nicht wo. Und ich spiele das, was der Trainer von mir will."

Überzeugende Leistung im Länderspiel

Dass ihm eine offensivere Ausrichtung eher liegt, hat er zuletzt bei der serbischen Nationalmannschaft unter Beweis gestellt. Gegen Georgien erzielte Gacinovic in seinem ersten A-Länderspiel direkt auch seinen ersten Treffer.

"Das gibt mir neues Selbstbewusstsein", erzählt Gacinovic stolz, "natürlich hoffe ich, dass mir das auch bei der Eintracht hilft. In der Nationalmannschaft habe ich offensiver gespielt, aber ich muss auch hier Tore schießen".

Trainingsfleiß unabdingbar

Um seine neue Aufgabe bei der Eintracht so gut es geht zu erfüllen, trainiert er hart. "Wenn ich frei habe, dann arbeite ich immer an meiner Kraft. Ich muss mehr machen als andere."

Das extra Krafttraining in den ohnehin vollen Terminkalender zu integrieren, ist nicht immer einfach. "Das Tempo ist hoch und wenn du zu viel Kraft machst, dann ist es schwer zu laufen." Und gerade darin liegt ja eigentlich die Stärke des leichtfüßigen Spielers.