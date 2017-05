Slobodan Medojevic? Ja! Der Profi von Eintracht Frankfurt feierte ausgerechnet auf dem Pokalfinal-Rasen in Berlin sowohl sein Comeback als auch sein Saisondebüt. Gerade noch rechtzeitig, möchte man mit Blick auf seine berufliche Zukunft sagen.

Samstagabend, 17.45 Uhr, Eintracht-Teambesprechung vor dem DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund – und Trainer Niko Kovac haut eine Aufstellungs-Überraschung raus: Im defensiven Mittelfeld bildet Slobodan Medojevic das Sechser-Pärchen mit Mijat Gacinovic. Jener Medojevic, der bis dato keine einzige Pflichtspielminute in dieser Saison absolviert hatte. Weder in der Liga, noch im Pokal. Die Folgen eines Achillessehnenanrisses sowie eine Knieverletzung setzten den 26-Jährigen quasi eine gesamte Saison außer Gefecht.

Zwei Stunden später läuft er dann tatsächlich als einer von elf Frankfurtern im Berliner Olympiastadion ein. Medojevic ist schnell gefordert, klärt bereits in der sechsten Spielminute vor Dortmunds Ousmane Dembélé und verhindert so einen noch früheren Rückstand. Auch danach sorgt er über weite Strecken für Stabilität vor der Frankfurter Abwehrkette und macht, wie ihn Kovac später lobt, "die Räume richtig schön zu". Nach 56 Minuten ist der Serbe am Ende seiner Kräfte, Taleb Tawatha kommt für ihn aufs Feld.

Zwei Einheiten müssen reichen

Weitere Stunden später, irgendwann nach Abpfiff und vor Mitternacht, ist Zeit und Luft für einen kurzen Rückblick. Medojevic war zwar erst am 34. Bundesliga-Spieltag gegen Leipzig (2:2) in den Kader zurückgekehrt, trotzdem erinnert er daran, dass er bereits drei Wochen mit der Mannschaft trainiert hatte. "Da war alles okay", erzählt er. "In den letzten zwei Trainingseinheiten haben wir die Aufstellung mit mir ausprobiert. Natürlich war ich froh, nach so einer langen Verletzungszeit von Anfang an zu spielen, dass ich an so einem Tag – im Finale – ein Teil dieser super Mannschaft sein darf."

Die Enttäuschung darüber, dass diese "super Mannschaft" das Endspiel um den DFB-Pokal gegen die Borussia mit 1:2 verliert, ist Medojevic deutlich anzusehen. "Es tut mir leid, dass es am Ende nicht die Story mit Happy End war", entschuldigt er sich und meint damit sowohl ein versöhnliches Ende seiner verkorksten Saison als auch die verpasste Krönung einer langen Eintracht-Pokal-Saison. Doch im Profifußball ist nicht viel Zeit für Hadern mit Vergangenem oder Verpasstem. Medojevics Blick muss nach vorne gehen, sein Vertrag in Frankfurt läuft in gut einem Monat aus.

Bleibt Medojevic in Frankfurt?

"Ich habe immer betont, dass ich mich in Frankfurt wohl fühle", deutet er den Wunsch an, doch noch etwas länger am Main kicken zu wollen. Allerdings: Wegen der Verletzungen stand der Mittelfeldspieler bei den Hessen eigentlich auf dem Abstellgleis – zumindest bis Samstagabend. Nach einer ordentlichen Leistung – bis Montagmorgen bewerteten ihn die hessenschau.de-Nutzer immerhin mit einer Durchschnittsnote von 3,2 – taucht sein Name wieder auf dem Kaderplanungs-Radar der Eintracht-Bosse auf.

"Darüber habe ich auch schon nachgedacht", antwortet etwa Trainer Kovac noch am späten Samstagabend auf die Frage, ob man nun vielleicht nicht doch mit dem ehemaligen U21-Nationalspieler Serbiens verlängern sollte. "Da muss ich noch mit meinen Chefs sprechen. Er hat ein wirklich tolles Spiel gemacht und ist ein absoluter Top-Profi." Nicht ausgeschlossen, dass es demnächst wieder eine überraschende Nachricht im Zusammenhang mit Slobodan Medojevic gibt.