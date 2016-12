Die Frankfurter Eintracht hat mit Sieg gegen Mainz den Schlusspunkt unter ein starkes Halbjahr gesetzt. Für Aymen Barkok Grund genug, seinem Team zu danken. Bei Niko Kovac mischten sich in die Freude auch nachdenkliche Töne. Die Stimmen zum Sieg.

Aymen Barkok: Ich freue mich, dass der Trainer mir das Vertrauen und die Spielzeit gibt, mich in der Bundesliga zu beweisen. Ich danke meiner Mannschaft, dass sie hinter mir steht und mich so gut aufgenommen hat. Es macht einfach Spaß, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen. Entscheidend war heute, dass wir nicht die Ruhe verloren haben.

Niko Kovac Bild © Rhode/Storch

Niko Kovac: Wenn man sieht, wie wir hier im März begonnen haben und was die Mannschaft überstanden und geleistet hat, dann geht einem das Herz aus sportlicher Sicht auf. Es freut mich für die Eintracht und das tolle Publikum, die hier tolle Stimmung machen. Ich wünsche allen besinnliche, friedliche Weihnachten und dass wir gesund und munter ins neue Jahr reinrutschen. Was gestern in Berlin passiert ist, kann man nicht wegwischen. Ich bin gebürtiger Berliner, ich war viele Male auf dem Breitscheidplatz. Dass so etwas passieren kann, schockiert mich und macht mich sehr traurig.

Branimir Hrgota: Wir haben am Anfang versucht, zu pressen. Aber wir waren zu weit weg von den Gegnern. In der Pause hat der Coach gesagt, dass wir näher ran müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann mehr Energie. Dann kam die rote Karte, das zweite Tor und das war es. Bei meinem Treffer war das natürlich ein Top-Ball von Abraham. Wir wussten, dass Mainz hoch steht und haben deshalb auch auf lange Bälle gesetzt. Wir haben noch viele Spiele und dürfen nicht an Europa denken, sondern müssen weiter kämpfen. Der Blick auf die Tabelle motiviert aber schon.

Fredi Bobic Bild © Imago

Fredi Bobic: Das Ergebnis ist zu hoch. Wir hatten etwas Spielglück, einen starken Lukas Hradecky und im entscheidenden Augenblick die Tore gemacht. Zwischenzeitlich waren die Mainzer stark, da hatten wir kein Konzept. Wie Aymen Barkok das Tor und die Vorbereitung gemacht hat, das war überragend. Aber wir werden ihn schon auf dem Boden halten, damit er noch besser wird.

Bruno Hübner: Wir sind heute auf einen guten Gegner getroffen, der taktisch gut eingestellt war, der sich selbst dezimiert hat, sonst wäre es noch schwerer geworden. Wir waren zu unruhig und zu ungeduldig, hatten zu viele Fehlpässe. Aber die Tore waren dann natürlich fantastisch. Bei Aymen geht mir das Herz auf, weil er die Unbekümmertheit und Spielstärke hat. Er ist unheimlich dribbelstark. Er hat in den letzten Wochen dazugelernt, dass er dann auch noch den Kopf hochnimmt und noch die Übersicht hat. Er macht im Moment eine gute Entwicklung.