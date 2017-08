Die Frankfurter Eintracht muss womöglich erneut auf Marco Fabián verzichten. Das Problem: Niemand weiß genau, was der Spielmacher hat.

Als Trainer Niko Kovac seine Spieler am Donnerstag nach einer knapp dreistündigen XXL-Einheit in den verdienten Feierabend schickte, war Marco Fabián schon lange nicht mehr da. Der Mexikaner hatte sich zwar kurz auf dem Trainingsplatz präsentiert, nach wenigen Minuten und intensiven Gesprächen mit dem Betreuer-Stab legte er aber den Rückwärtsgang ein und verschwand unverrichteter Dinge in der Kabine. Bei Fabián zwickt das Knie, an Training ist nicht zu denken.

Ein rätselhafter Patient

"Das macht ihm weiterhin Schwierigkeiten. Wir sehen, dass er nicht gerade glücklich ist über die Situation", sagte Trainer und Hobby-Psychologe Kovac nach dem ersten Training seit der Rückkehr aus dem Trainingslager in Gais. Bereits in Südtirol hatte Fabián nur in homöopathischer Dosis gegen den Ball treten können, jetzt droht ihm wohl erneut eine Zwangspause. "Wir müssen schauen, wie wir ihm helfen können", so Kovac. Problem dabei: Derzeit scheint niemand genau zu wissen, wie.

Weitere Informationen Eintracht-Saisoneröffnung live Das finale Testspiel der Frankfurter Eintracht am Sonntag gegen den FSV Frankfurt überträgt der hr ab 15.30 Uhr live. Die Generalprobe vor dem Saisonauftakt können sie im hr-fernsehen und im Livestream auf hessenschau.de verfolgen. Ende der weiteren Informationen

Fabián, der schon einen Großteil der Rückrunde wegen langwieriger und schwer durchschaubarer Rücken-Probleme verpasst hatte, stellt die medizinische Abteilung der Eintracht offenbar erneut vor ein Rätsel. Die Schmerzen liegen zwar eindeutig im Knie, über die Ursache wird derzeit aber noch eifrig spekuliert. "Wir müssen gucken, ob das wirklich nur das Knie ist. Vielleicht hängt es auch mit dem hinteren Oberschenkel zusammen – oder dem Gesäß oder dem Nacken", so Kovac. "Wir müssen der Sache weiter auf den Grund gehen."

Saisonauftakt in Gefahr

Klar ist momentan nur, dass Fabián vorerst nicht mehr auf dem Fußballplatz zu sehen sein wird. Neun Tage vor dem Saisonstart im DFB-Pokal beim TuS Erndtebrück eine Hiobsbotschaft, die es erst einmal zu verkraften gilt. Ohne Fabián, das hat die vergangene Saison schmerzvoll bewiesen, krankt die Eintracht-Offensive. Der 28-Jährige ist als Antreiber und Torschütze schlicht nicht zu ersetzen: "Es hilft nichts, wir müssen abwarten", so Kovac. Und wohl schon einmal nach Ersatz im Kader Ausschau halten.

Abhilfe könnte es nämlich aus dem Frankfurter Lazarett geben: Marc Stendera und Jonathan De Guzman, beides Optionen für eine der offensiven Positionen im zentralen Mittelfeld, standen am Donnerstag wieder auf dem Platz und spulten gemeinsam ein individuelles Programm ab. Stendera hat nach einem bösen Tritt im Testspiel gegen Benevento Calcio zwar noch immer einen dicken und blauen Knöchel, gerissen ist entgegen schlimmster Befürchtungen aber nichts. De Guzman laboriert noch an den Folgen einer Adduktoren-Zerrung.

Stendera und De Guzman vor Comeback

Ein Einsatz im Testspiel-Doppelpack gegen Betis Sevilla (Samstag) und den FSV Frankfurt bei der Saisoneröffnung (Sonntag) kommt zwar noch zu früh. Pünktlich zur heißen Phase der Vorbereitung soll das Duo aber voll belastbar sein. "Ich geh davon aus, dass sie in der kommenden Woche wieder einsteigen können", so Kovac. Wie lange es noch dauert, bis er diesen Satz über Fabián sagen kann, scheint allerdings völlig offen.

