Ich packe meinen Koffer und ich packe ein: unzählige Trikots, Trainingsanzüge, Stutzen, Schuhe und, und, und. Eintracht Frankfurts Zeugwart Franco Lionti hat vor dem Pokalfinale alle Hände voll zu tun. Auf die Sieger-T-Shirts wirft er ein besonderes Auge.

Das Reich von Franco Lionti liegt im Bauch der Frankfurter Fußball-Arena. In der Nordwestkurve, hinter Block 41, befinden sich insgesamt drei Räume, in denen der Zeugwart der Eintracht das Sagen hat. Die Wände sind teilweise bis zur Decke mit Stahlregalen zugepflastert. Darin: zig gelbe Plastikkisten, in denen Trikots, Hosen, Socken, Jacken und Unterwäsche auf ihren nächsten Einsatz warten.

Mitten in einem der Räume steht eine sogenannte Thermopresse, die die Trikots mit bis zu 160 Grad mit den Namen und Rückennummern der Profis beflockt. Doch nicht nur deshalb kam Lionti in den vergangenen Tagen ordentlich ins Schwitzen. Die Vorbereitung eines Pokalfinales ist für einen Zeugwart eine logistische Herausforderung.

"Das wär schon blöd"

Der 49 Jahre alte Italiener ist derjenige, der vor der Abfahrt nach Berlin an alles denken muss: drei Trikotsätze, zwei Trainingsgarnituren, Regenjacken, Socken, Stutzen, Schienbeinschoner, Laufschuhe, Fußballschuhe. "Das alles für 22 Spieler und den Trainerstab", erzählt Lionti im Gespräch mit dem hr-sport. "Alles in allem sind das rund 20 große Metallkisten und 800 Kilogramm Material."

Eine große Verantwortung, Lionti muss konzentriert arbeiten und darf keine Fehler machen. "Bei so einem Finale guckt die halbe Welt zu", sagt er. "Stell dir mal vor, du hast etwas vergessen, ein Trikot fehlt oder hat die falsche Farbe. Das wär schon blöd, darüber lachen alle." Einen wirklich groben Schnitzer hat sich Lionti noch nie geleistet. Nur dieses eine Mal, beim Auswärtsspiel in Düsseldorf, da hat er etwas vergessen: die Schuhe von Ex-Eintrachtler Karim Matmour.

Lionti selbst reist mit leichtem Gepäck

"Normalerweise geben mir die Spieler nach dem Abschlusstraining ihre Schuhe und ich bereite sie dann für das Spiel vor", erklärt der Zeugwart. Damals aber war Matmour wegen einer Verletzung nicht beim Abschlusstraining dabei, beim Spiel aber schon. "Ich hatte aber seine Schuhe nicht. Zum Glück bin ich aber meist sehr früh vor dem Spiel im Stadion. Da konnte ich über unseren Ausrüster noch rechtzeitig welche besorgen."

Für sich persönlich braucht Lionti übrigens nicht einmal annähernd so viel Gepäck: einen Trainingsanzug, zwei T-Shirts und seine Laufschuhe. Am Morgen eines jeden Spieltags, das ist sein Ritual, geht er 45 Minuten Joggen. "Und für Berlin muss ich natürlich meinen Anzug einpacken, damit wir beim Empfang nach dem Spiel alle schön einheitlich gekleidet sind."

Die Handschuhe des Titanen

Lionti weiß, wie Pokalfinale geht. Er ist seit 1997 dabei, hat die knappe Niederlage gegen den FC Bayern im Jahr 2006 also hautnah miterlebt. Als Erinnerung hat ihm Münchens damaliger Keeper Oliver Kahn seine Torwart-Handschuhe geschenkt. Jenes Paar Handschuhe, mit denen der "Titan" in der Nachspielzeit die Riesenchance zum 1:1 durch Ioannis Amanatidis vereitelt hatte.

Neun Jahre später hofft der Zeugwart auf ein frühes 1:0 seiner Eintracht. "Dann packen wir den italienischen Catenaccio aus und ich bin zufrieden." Und Lionti wäre dann auch derjenige, der die Sieger-T-Shirts an die Spieler verteilt. Wie die für den Erfolgsfall am kommenden Samstag aussehen, weiß er allerdings noch nicht. "Beim Halbfinale in Gladbach habe ich sie erst einen Tag vorher bekommen", sagt er.

Gut bewachte Sieger-T-Shirts

Als der Sieg im Elfmeterschießen feststand, ist der Zeugwart zum Bus gesprintet, um die T-Shirts zu holen. "Alle dachten, ich muss mal dringend aufs Klo. Außer mir sieht die vorher keiner, auch vor dem Finale nicht." Sollte er auch am Samstagabend wieder im Sprint unterwegs sein, hat Lionti nur noch eine Aufgabe: mehr Gepäck einplanen. Schließlich kommen dann noch die 6,25 Kilogramm des DFB-Pokals dazu.