Vor der Partie der Frankfurter Eintracht in Mainz dreht sich schon vieles um Berlin. Trainer Kovac heizt den Konkurrenzkampf um die Final-Tickets an und verbreitet frohe Kunde von Meier und Vallejo.

Den FSV Mainz 05 vor der Brust, das Pokalfinale im Kopf: Die Frankfurter Eintracht befindet sich vor dem Rhein-Main-Duell am Samstag (15.30 Uhr) beim Nachbarn aus Mainz in einem Schwebezustand zwischen Verletzungssorgen und Vorfreude. Der ohnehin schon reichlich ausgedünnte Kader sollte möglichst nicht noch weiter zusammenschrumpfen. Verletzen verboten! Aber mit weniger als dem vollen Einsatz in Mainz antreten geht auch nicht.

Nicht verletzen und nicht verlieren

"Natürlich ist das Finale im Hinterkopf", bestätige Trainer Niko Kovac am Freitag die Gefahr der angezogenen Handbremse. Gleichzeitig warnte er aber davor, aus Verletzungsangst nur mit halber Kraft zu agieren. "Wer nur mit 50 Prozent in einen Zweikampf geht, der verletzt sich auf jeden Fall." Also: möglichst alles geben, auf keinen Fall irgendetwas zerren, dehnen oder reißen und im besten Fall auch noch Selbstvertrauen sammeln.

Bei der Umsetzung dieses Masterplans muss Coach Kovac allerdings erneut zwei Ausfälle verkraften. Marc Stendera und Shani Tarashaj werden die Busfahrt ins knapp 40 Kilometer entfernte Mainz nicht mit antreten, beide Mittelfeldspieler plagen sich mit Kniebeschwerden herum. Bei Tarashaj deutet vieles daraufhin, dass er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommt und damit auch das Pokalfinale verpasst. Stendera hingegen soll nächste Woche wieder ins Training einsteigen.

Vallejo und Meier vor Comeback

Dort könnte er etwas überraschend auf zwei Gesichter treffen, die man schon länger nicht mehr in Sportklamotten gesehen hat: Alex Meier und Jesus Vallejo. Torjäger Meier wird Ende nächster Woche im Mannschaftstraining zurückerwartet und soll dann im Eiltempo in Endspielform gebracht werden. "Er macht große Fortschritte", so Kovac, der ganz zum Ende der Pressekonferenz dann sogar noch einen ganz besonderen Joker aus dem Ärmel holte: Jesus.

Denn auch Vallejo hat plötzlich wieder ernsthafte Chancen, am 27. Mai auf dem Berliner Rasen zu stehen und die Angriffe des BVB abzuwehren. Der spanische Innenverteidiger hat seine Verletzung im Oberschenkel auskuriert und soll bereits am Sonntag in Madrid ins Flugzeug steigen und in Richtung Frankfurt aufbrechen. "Wir hoffen, dass er die Fitness hat, um im Endspurt dabei zu sein", so Kovac.

Berlin, Berlin, alle wollen nach Berlin

Apropos dabei sein: Das Finale in Berlin ist nicht nur für die Fans der Eintracht das Highlight das Jahres, sondern natürlich auch für die Spieler. Jeder hofft darauf, im Kader und möglichst auch in der Startelf zu stehen. Die begehrten Plätze – und darauf setzt Kovac – werden unter anderem beim Spiel in Mainz vergeben. "Mehr als den Konkurrenzkampf anfachen kann ich nicht. Wer nicht begreift, was da für ein Ereignis ansteht, dem kann ich nicht helfen", so Kovac. "Wir haben jetzt noch zwei Vorspiele zum Pokalfinale, die wollen wir positiv gestalten."