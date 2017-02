Seit rund neun Monaten arbeitet Marc Stendera an den Folgen seines zweiten Kreuzbandrisses. In dieser Zeit hat der Mittelfeldspieler die rasante Entwicklung seiner Frankfurter Eintracht nur von außen beobachten können. Beim Thema Comeback ist er zurückhaltend.

Für Marc Stendera geht es weiter bergauf. Rund neun Monate nach seinem zweiten Kreuzbandriss, zugezogen in der Relegation der abgelaufenen Saison gegen Nürnberg, schuftet der Mittelfeldspieler von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt weiter für sein Comeback. Am Dienstag trainierte er erstmals wieder mit der Mannschaft, am Donnerstag stand er Journalisten Rede und Antwort.

Das sagt Marc Stendera über ...

... seine Eindrücke nach den ersten Einheiten:

"Es ist natürlich schön, dass ich wieder bei der Mannschaft sein kann – dass ich auf dem Trainingsplatz stehen kann und nicht nur zugucken muss. Es ist halt alles noch ein bisschen ungewohnt. Wenn man neun Monate draußen war, dann braucht man eine gewisse Zeit, um wieder reinzukommen. Aber ich genieße einfach jeden Tag, es wird von Tag zu Tag besser. Und das ist das Positive."

... seinen ersten Muskelkater:

"Wir haben zwar viel trainiert, aber großen Muskelkater habe ich noch nicht. Auch wenn die Beine schon müde sind. Es ist eine andere Belastung, als wenn man in der Reha trainiert. Wenn man auf dem Platz steht und elf gegen elf spielt, dann ist das etwas anderes."

... seine Eindrücke von der Mannschaft:

"Man sieht in jedem Training, dass die Jungs 100 Prozent geben, dass immer Feuer drin ist, dass sich keiner ausruht. Es ist niemand zufrieden mit dem, was wir momentan erreicht haben."

... eine Prognose in puncto Comeback:

"Das macht im Moment gar keinen Sinn. Ich genieße einfach die Zeit auf dem Platz. Man wird sehen, wie gut sich das Knie entwickelt, wie gut körperliche Präsenz und Fitness sind. Natürlich würde man gerne noch ein Spiel machen. Aber man muss wirklich schauen, ob das dann Sinn ergibt – oder ob es dann aus falschem Ehrgeiz wäre."

... den bisherigen Saisonverlauf der Eintracht:

"Bis jetzt spielen wir wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Trotz alledem, der Trainer lebt es vor, geben wir uns nie zufrieden. Auch wenn wir momentan Dritter sind, wissen wir, dass es genauso schnell wieder nach unten geht. Wir wissen, wo wir herkommen, wo wir letztes Jahr standen. Wir schauen einfach am Ende der Saison, was herauskommt."

... die anstehende Partie gegen Ingolstadt:

"Wir wissen, was auf uns zukommt. Ingolstadt spielt unter dem neuen Trainer (Maik Walpurgis; d. Red.) sehr kompakt. Letzte Woche, gegen die Bayern, haben sie zuhause erst in der 91., 92. Minute verloren. Das wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Wir müssen von der ersten Minute an da und körperlich in der Lage sein, 100 Prozent zu geben."

... Dinge, die man als verletzter Profi vermisst:

"Wenn man im Stadion vor 50.000 Zuschauern spielt, gibt es nichts Schöneres, als am Wochenende auf dem Platz zu stehen – und zu versuchen, das Bestmögliche rauszuholen."