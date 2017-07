Jan Zimmermann kehrt im besten Fußballer-Alter zu Eintracht Frankfurt zurück. Dennoch wird er wohl im Kampf um den Stammplatz das Nachsehen haben. Und dabei hat er die bis jetzt turbulenteste Zeit gerade erst hinter sich.

Bei der Frankfurter Eintracht sollten sie demnächst alkoholische Getränke zu den Gesprächen zwischen Profis und Journalisten reichen. Nicht, weil sich ausschließlich durstige Kehlen zu den Presserunden beim Fußball-Bundesligisten treffen. Es geht vielmehr um den Informationsgewinn, der für die berichtende Zunft in diesem Fall wohl ungleich größer wäre.

"Ich habe einige Geschichten erlebt, die ich abends bei einem kühlen Bier erzählen könnte", sagt Neuzugang Jan Zimmermann über die turbulente Zeit beim TSV 1860 München, wo er noch bis Ende vergangener Woche angestellt war. Im VIP-Bereich der Frankfurter Arena stellt sich der Torhüter am Sonntag erstmals seit seiner Rückkehr zur Eintracht den Fragen der Reporter – und natürlich geht es dabei auch um die verrückte Saison, die der 32-Jährige mit dem Zweitliga-Absteiger und heutigen Bayern-Regionalligisten erlebt hat.

Intensive Zeit bei 1860

Es sei ein "extrem intensives und sportlich sehr enttäuschendes Jahr" gewesen. "Nach dem Abstieg habe ich eine Woche gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten." Es war nicht nur das vereinsinterne Chaos, das Zimmermann bei den Löwen zu schaffen machte. Unter Trainer Daniel Bierofka verlor der Keeper seinen Stammplatz, weil dieser, wie Zimmermann erzählt, bei seinem Antritt ein größeres Vertrauen zu Stefan Ortega hatte. Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – gehe er die neue Aufgabe bei der Eintracht "voller Euphorie und Ehrgeiz" an.

Über die Rückkehr zu jenem Verein, bei dem er alle Jugendmannschaften durchlaufen und im September 2005 sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte, habe Zimmermann nicht lange nachdenken müssen: "Mein Gefühl hat ganz klar 'Eintracht Frankfurt' zu mir gesagt. Frankfurt und Hessen – das ist meine Mentalität." Die Liebe zum Verein seiner Kindheit, sie hat am Ende den Ausschlag gegeben.

Einreihen hinter Hradecky

Trotz Alternativen, die es nach seiner Auskunft gegeben hat: Bei der Eintracht wird er sich wohl hinter Lukas Hradecky einreihen und somit mit der Nummer zwei zufrieden geben müssen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass das Hickhack um die sportliche Zukunft des Finnen im Zweifelsfall erst mit Schließen des Transferfensters am 31. August beendet sein könnte.

"Ich bin sachlich und sage: Er ist hier und er ist der Stammtorwart", sagt Zimmermann über Hradecky. Seine Ausgangslage beschreibt das aber noch lange nicht. Es liege an ihm selbst, sich Trainer Niko Kovac durch gute Trainingsleistungen anzubieten. Der 32-Jährige will, wie er sagt, am Stammtorwart kratzen und beißen. "Natürlich nicht menschlich", schiebt er grinsend hinterher. Wobei 'kratzen und beißen' sehr gut Zimmermanns neue Mentalität zum Ausdruck bringen.

"Nichts Gravierendes"

Nach seiner Tumor-OP im Jahr 2015 sehe er viele Dinge anders. "Das Bewusstsein zum Leben wird ein ganz anderes", sagt er. "Manche Dinge haben an Wichtigkeit gewonnen, andere haben an Wichtigkeit verloren." Dass er nun wegen der Folgen einer Muttermalentfernung ein paar Tage pausieren muss, deprimiere ihn selbst am meisten. Bei all dem, was Zimmermann in den vergangenen Jahren erlebt hat, ist das aber glücklicherweise "nichts Gravierendes".

