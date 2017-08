Die Frankfurter Eintracht hat eine Woche vor dem Saisonstart im Pokal einen mühelosen Erfolg gegen Betis Sevilla eingefahren. Der Sieg gegen die Spanier fiel überraschend deutlich aus. Weit strecken mussten sich die Hessen dafür nicht.

Eintracht Frankfurt hat im vorletzten Testspiel der Vorbereitung einen Prestige-Erfolg gegen Betis Sevilla gefeiert. Eine Woche vor dem Pokalspiel in Erndtebrück setzten sich die Hessen am Samstag in Wiesbaden mit 3:0 (0:0) gegen den spanischen Erstligisten durch. In einem durchschnittlichen Spiel trafen Timothy Chandler (58. Minute), Marius Wolf (69.) und Aymen Barkok (73.) zum ungefährdeten Frankfurter Sieg.

Ein bisschen Arbeit hat die Mannschaft von Trainer Niko Kovac in den restlichen Tagen bis zum Auftakt aber noch vor sich. Während die Eintracht hinten gegen einen schwachen Gegner stabil stand, fehlte ihr aus dem Spiel heraus über weite Strecken die Inspiration.

Schwaches Sevilla lädt zum Toreschießen ein

Ihre stärksten Szenen hatten die Frankfurter dann, wenn das frühe Pressing zum Erfolg führte. So entstand auch eine der größten Chancen im ersten Durchgang, als Max Besuschkow aus rund 16 Metern verzog. Für Glanzpunkte sorgten bis zu ihren Auswechslungen die beiden Stürmer Sébastien Haller und Luka Jovic, deren teils artistisches Zusammenspiel aber nur mit einem Pfostentreffer durch Jovic gekrönt wurde.

Im zweiten Durchgang besorgte Timothy Chandler im Anschluss an eine Tawatha-Flanke und eine Kopfballablage von Marius Wolf mit einem sehenswerten Schuss aus 18 Metern die verdiente Führung der Hessen. Bei den Toren zwei und drei profitierte die nun durchgewürfelte Frankfurter Mannschaft von krassen Fehlern der Spanier: Zunächst kollabierte die Betis-Abwehrfalle, sodass Wolf nur einschieben musste, kurze Zeit später lud Sevillas Torhüter Victor Camarassa Ferrando den eingewechselten Aymen Barkok zum 3:0 ein.

Bereits am Sonntag geht es für die Hessen weiter: Im Rahmen der Saisoneröffnung testet die Eintracht gegen den FSV Frankfurt, der nach zwei Abstiegen in Folge und einer Insolvenz nur noch in der Regionalliga spielt.

Weitere Informationen So spielte die Eintracht Hradecky – Abraham, Hasebe, Russ (56. Knothe) – Chandler (56. da Costa), Besuschkow (46. Wolf), Fernandes (56. Cetin),Gacinovic (56. Barkok), Tawatha (56. Willems) – Jovic (56. Kamada), Haller (56. Hrgota) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 5.8.2017, 19.30 Uhr