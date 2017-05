Ein neuer Mittelstürmer für die Eintracht: Die Frankfurter haben für die kommende Saison den französischen U-Nationalspieler Sébastien Haller verpflichtet – und prophezeien ihm schon eine große Zukunft.

Sébastien Haller ist der erste Neuzugang der Eintracht für die kommende Saison. Der 22 Jahre alte Mittelstürmer unterschrieb bei den Hessen einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Haller kommt vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht, für den er in der laufenden Runde 13 Pflichtspieltore erzielt hat. Dazu kommen sechs Vorlagen in 32 Partien. Heller stand in Utrecht noch zwei Jahre unter Vertrag, über die Ablösesumme vereinbarten die Clubs Stillschweigen.

Eine "Kante" für die Eintracht

"Wir wollten uns in der Offensive verstärken und die Qualität weiter erhöhen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. "Mit Sébastien haben wir unseren absoluten Wunschspieler bekommen, den wir über die gesamte Saison beobachtet haben. Wir sind sicher, dass er sich exzellent in die Mannschaft einfügen und uns große Freude bereiten wird."

Weitere Informationen Kovac im heimspiel! Eintracht-Trainer Niko Kovac ist ab 22.45 Uhr im heimspiel! des hr-fernsehens zu Gast. Markus Philipp spricht mit ihm über das DFB-Pokalfinale, die schwache Rückrunde und Neuzugang Sébastien Haller. Ende der weiteren Informationen

Die Frankfurter wollten Haller schon im vergangenen Jahr verpflichten, damals sei ein Transfer aber nicht stemmbar gewesen, sagte Trainer Niko Kovac dem hr-sport. Er bezeichnete den 1,90-Meter-Mann als "schöne Kante, die vorne im Sturmzentrum den einen oder anderen Ball sichern kann". Der Neuzugang habe in der französischen U21 auf sich aufmerksam gemacht und sei "sicherlich einer, der in Zukunft auch A-Nationalspieler werden kann".

Eingebaute Torgarantie

Während es den ablösefreien Haris Seferovic nach Lissabon zieht, hat die Eintracht mit dem verletzungsgeplagten Alex Meier und Branimir Hrgota Stand jetzt zwei weitere Mittelstürmer im Kader. Sie müssen sich ab dem Sommer an Haller messen lassen, der mit der Empfehlung von 13 Toren in 20 U21-Länderspielen für Frankreich an den Main kommt und in der Spielzeit 2015/16 starke 24 Treffer in 42 Partien erzielte.

Im Vorfeld gibt sich der neue Stürmer allerdings als Mann der leisen Worte. "Ich freue mich sehr darauf, mit meinem neuen Team auf dem Platz stehen zu können. Für mich war der nächste Schritt in meiner Karriere wichtig – in Frankfurt kann ich mich weiterentwickeln und von den erfahrenen Spielern lernen", sagte Haller. "Ich bin glücklich, in die Bundesliga wechseln zu können und blicke dieser Herausforderung voller Vorfreude entgegen."