Der neue Linksverteidiger? Verschollen. Der Torhüter? Will sich nicht auf einen Verbleib in Frankfurt festlegen. Und die angebliche 10-Millionen-Geldspritze? Womöglich nur heiße Luft. Bei der Eintracht häufen sich die Fragezeichen.

Die Zukunft von Torhüter Lukas Hradecky wird Fans und Verantwortliche der Eintracht wohl noch eine Weile beschäftigen. Dabei hatte die Frankfurter Neue Presse am Dienstag noch verkündet: Hradecky bleibt auf jeden Fall. Der Keeper, berichtete die Zeitung, werde seinen bis 2018 laufenden Vertrag zumindest erfüllen, womöglich sogar verlängern. Happy End? Mitnichten.

Die neueste Episode deutet nicht auf ein schnelles Ende der Causa "fliegender Finne" hin. Hradecky selbst entgegnete den nämlich am Donnerstag via Bild: "Stimmt nicht. Gar nichts ist sicher." Immerhin versprach Sportvorstand Fredi Bobic, die Eintracht habe "Alternativen in der Hinterhand".

Der verschwundene Star

Apropos Alternativen: Als Ersatz für den nach Schalke abgewanderten Bastian Oczipka wurde zu Wochenbeginn ein neuer Linksverteidiger präsentiert. Und was für einer: Jetro Willems, 23 Jahre alt, 22 Länderspiele für die Niederlande, jüngster Spieler, der je in einer EM-Endrunde auf dem Platz stand. Das Kraftpaket von PSV Eindhoven sollen sich die Hessen kolportierte sechs Millionen Euro kosten lassen.

Wie heiß man im Verein auf diesen Neuzugang ist, zeigten die Twitter-Aktivitäten der Eintracht am Montag. Da postete der Club einen Schnappschuss von Willems beim Medizincheck, entgegen der üblichen Gepflogenheiten noch vor der endgültigen Abwicklung des Transfers. Die "nächsten 48 Stunden" bis zum Vollzug (Sportvorstand Fredi Bobic) ziehen sich mittlerweile wie Kaugummi, und so langsam steigt bei den Fans der Eintracht die Unruhe. Nach hr-Informationen hapert es in den Verhandlungen mit Eindhoven, der Verein meldete seit Wochenbeginn keinen neuen Wasserstand.

Das Millionenrätsel

Für Verwirrung sorgt auch die kolportierte Finanzspritze in Höhe von zehn Millionen Euro, die private Investoren laut einem Bericht der Sport Bild kurzfristig für Transfers zur Verfügung stellen wollen. Das ließ die Fans des Bundesligisten schon von weiteren Stars in der Größenordnung von Neuzugang Sébastien Haller (rund sieben Millionen Euro) träumen. Doch der kicker erwies sich am Donnerstag als Spielverderber: An der Meldung sei nichts dran, hieß es. Gesucht werde zwar, noch seien aber keine Investoren am Horizont erschienen.

Ob die Meldung über den unverhofften Geldsegen nun der Wahrheit entspricht oder Wunschdenken dahinter steckt, lässt sich derzeit kaum in Erfahrung bringen. Aufsichtsratschef Wolfgang Steubing, der dem Bericht zufolge zu den Gönnern zählt, wollte sich auf Anfrage des hr-sport nicht zum Thema äußern. Ebenso stand Finanzvorstand Oliver Frankenbach nicht für ein Gespräch zur Verfügung.

Viele Fragezeichen also, die den Verein in der Zeit zwischen den beiden Trainingslagern umtreiben. Es bleibt dabei: Die Eintracht kann alles, nur nicht langweilig.