Auf dem Kalender stehen die Bayern, im Kopf ist aber schon jetzt der HSV. Die Frankfurter Eintracht will die Reise nach München ohne große Schäden überstehen und danach wieder voll angreifen. Im Gepäck ist wohl ein Überraschungsgast.

Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner schlüpfte am Freitag kurz in die Rolle eines Journalisten. "Jesus ist wieder da. Das ist doch eine schöne Überschrift", sagte er bestens gelaunt auf der Presserunde vor dem Auswärtsspiel der Frankfurter am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Bayern. Der junge Spanier habe seinen Muskelfaserriss auskuriert und sei aus Madrid zurückgekehrt. "Das hat direkt wieder Stimmung reingebracht bei uns", so Hübner, bei dem vor dem wohl schwierigsten Spiel der Saison – das für Vallejo übrigens noch zu früh kommt – von Nervosität oder Anspannung nichts zu spüren war.

Ganz im Gegenteil: Der Wochenend-Ausflug in die bayrische Landeshauptstadt hat für alle Beteiligten wohl eher den Charakter einer Bildungsreise denn einer ernsthaften Jagd nach Punkten. "Wir dürfen uns mit einer der besten Mannschaften Europas messen, darauf sollten sich die Spieler freuen." Ergebnis? Erst einmal nebensächlich.

Gegen den HSV zählt's

Alles andere als eine Pleite, es wäre die fünfte in Folge, wäre auch für Hübner eine große Überraschung. Die Bayern in Gala-Form, die Eintracht personell dezimiert und nicht mehr im Flow der Vorrunde unterwegs. Da braucht es keinen besonderen Fußballsachverstand, um die Chancen auf einen Frankfurter Punktgewinn in München als eher gering einzuschätzen. "Wenn wir alles geben, ist eine Niederlage kein Problem. Wir wollen das schnell abhaken und den Fokus dann ganz auf den HSV richten", gab Hübner die Marschrichtung vor.

Heißt: Die Eintracht, die ohne Alex Meier (krank), Shani Tarashaj (muskuläre Probleme) sowie Bastian Oczipka und Haris Seferovic (beide gesperrt) in den Flieger gen Süden steigen wird, will den Auftritt in München-Fröttmaning ohne größere Schäden überstehen und eine Woche später gegen Hamburg wieder durchstarten. Keine Punkte sind ebenso fest eingeplant wie keine weiteren Verletzten oder Platzverweise. "Bei unserer derzeitigen Misere hofft man natürlich, dass da nichts mehr dazukommt", so Hübner. "Wir sind guter Dinge, dass gegen den HSV dann einige unserer Stammkräfte wieder dabei sein."

Fabián geht auf Entdeckungsreise

Die Konzentration der Eintracht, das wird schnell klar, liegt nicht zu 100 Prozent auf dem FC Bayern, sie liegt eher auf der Zeit danach. Zehn Spiele, so rechnete Hübner vor, bleiben nach der Rückkehr aus München noch, um die derzeitige Delle vergessen zu machen und die "bislang fantastische Saison" auch zu einem fantastischen Ende zu bringen. Ein Ticket nach Europa ist als Immer-Noch-Tabellen-Sechster weiterhin greifbar, die Hoffnung auf eine spielerische Verbesserung groß. "Wenn alle Spieler zurück sind, werden wir wieder eine andere Mannschaft sehen", so Hübner.

Ein besonderer Push wird vor allem von der Rückkehr von Marco Fabián erwartet. Der Mexikaner, der seine bis ins Bein ausstrahlenden Rückenprobleme überwunden hat, wird wohl schon in München als Überraschungsgast mit auf dem Spielberichtsbogen stehen. Seine Nominierung in den Kader sei geplant, so Hübner, ein Einsatz aber eher unwahrscheinlich. Der 27-Jährige soll einfach mal wieder reinschnuppern in den Bundesliga-Alltag und "das Gefühl für ein Spiel bekommen". Eine Auswärtsfahrt als Therapiemaßnahme.

Wann ist endlich Sonntag?

In München akklimatisieren, gegen den HSV zurückmelden und in der anschließenden Länderspielpause die verlorengegangene Frische zurückholen. So lautet der Plan für Fabián und die Eintracht gleichermaßen. "Die Leichtigkeit und den Rhythmus müssen wir uns wieder erarbeiten. Dafür werden wir die Pause nutzen", so Hübner, der deshalb schon jetzt die Zeit nach München herbeisehnt. "Ich bin optimistisch, dass wir dann wieder eine gute Rolle spielen werden."