Eintracht Frankfurt tritt mit viel Euphorie und einigen Fragezeichen in der Startelf zum Pokal-Achtelfinale in Hannover an. Trainer Niko Kovac warnt vor dem Zweitligisten - und greift dafür tief in die Phrasen-Kiste.

Zweitliga-Zweiter gegen Bundesliga-Dritter: Wenn die Frankfurter Eintracht am Mittwochabend (20.45 Uhr) zum DFB-Pokal-Achtelfinale bei Hannover 96 antritt, sind die Rollen eigentlich klar verteilt. "Ich kann schwer verkaufen, dass wir Außenseiter sind", sagte Niko Kovac mit Blick auf die nackten Zahlen. Allerdings, mahnte der Eintracht-Trainer und aktivierte dafür die Phrasen-Maschine, verfüge Hannover über eine erstligataugliche Mannschaft, habe der Pokal seine eigenen Gesetze und liege die Wahrheit schließlich immer noch auf dem Platz.

Damit am Ende nicht nur der Bessere, sondern im besten Fall auch die Frankfurter gewinnen, setzt Kovac auf eine gewohnt akribische Analyse des Kontrahenten. "Hannover spielt einen sehr aggressiven Fußball und will den Gegner mit Gegenpressing zum Ballverlust zwingen", lautete seine erste Expertise, die die Spieler bis zum Anpfiff noch detailliert eingebläut bekommen sollen. Vor allem auf Standards der Niedersachsen müsse man achten beziehungsweise diese vermeiden, so der 45-Jährige: "Aber sie haben auch ihre Probleme."

Alternativen für die Startelf

Mit welcher Aufstellung die Eintracht die Mission Viertelfinal-Einzug angehen wird, ließ der Coach noch offen. Bis auf die schon länger angeschlagenen Akteure sind alle Mann an Bord. Bei drei Spielen innerhalb einer Woche will Kovac aber vermehrt auf die Regeneration achten. "Wir wollen frische Spieler bringen", stellte der Kroate vor der Begegnung am kommenden Samstag in Leverkusen zumindest eine kleine Rotation in Aussicht: "Wenn ich merke, dass jemand müde ist, bringt es nichts, ihn einzusetzen."

Weitere Informationen Über 2.000 Eintracht-Fans 2.266 Eintracht-Fans haben sich im Vorfeld der DFB-Pokalpartie mit Tickets eingedeckt. Insgesamt werden über 30.000 Zuschauer in Hannover erwartet. Ende der weiteren Informationen

Als Alternativen für die Startelf bewerben sich Michael Hector, Aymen Barkok, Max Besuschkow, Shani Tarashaj, Danny Blum oder auch Haris Seferovic. Keine Änderung plant Kovac indes zwischen den Pfosten. "Lukas Hradecky bleibt im Tor", sagte der Übungsleiter und erteilte damit einem möglichen Wechselspiel mit Heinz Lindner eine Absage. Daran sei allenfalls bei einer Dreifachbelastung mit Europapokal-Spielen zu denken, erklärte Kovac.

Ziel Berlin – zur Not mit Warteschleifen

Um dem Ziel Europa neben der Bundesliga auch über den Pokal einen Schritt näher zu kommen, forderte der Trainer vollen Einsatz von seinen Überfliegern. "Wir sind auf einer Euphoriewelle, die wollen wir nutzen", meinte Kovac, der nur allzu gerne die Reise Ende Mai nach Berlin antreten würde. "Wer schon einmal in einem Endspiel dabei war, weiß wie schön das ist", beteuerte der Ex-Profi und Pokalsieger von 2003 mit dem FC Bayern.

Nach zwei Erfolgen im Elfmeterschießen gegen Magdeburg und Ingolstadt wäre den Hessen diesmal "ein schnelles Tor und ein sicheres Weiterkommen" nicht unlieb, zumal es direkt nach dem Spiel mit dem Flieger über Mannheim nach Hause geht. "Wenn wir aber eine Warteschleife fliegen müssen, nehmen wir die auch mit", sagte Kovac zu möglichen Überstunden. Denn eines ist klar: Im DFB-Pokal dauert ein Spiel nicht immer 90 Minuten.