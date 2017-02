Lukas Hradecky zeigt es an: Er war nicht alleine veranwortlich für den Sieg in Hannover.

Was bleibt vom DFB-Pokal-Erfolg der Frankfurter Eintracht in Hannover? Klar, der Jubel um Elfmeterheld Lukas Hradecky. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Das Spiel in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Hessen setzten sich am Dienstag mit 2:1 (0:0) bei Zweitligist Hannover 96 durch. Den Rückstand durch Martin Harnik (57. Minute) drehten Taleb Tawatha (62.) und Haris Seferovic (66.) noch zugunsten der Gäste. Eintracht-Keeper Lukas Hradecky parierte in der Nachspielzeit einen Elfmeter von Salif Sané.

Der Held des Abends

Man kann es sich leicht machen und das Spiel einfach in einem Namen zusammenfassen: Lukas Hradecky. Mehr muss man aus Sicht der Eintracht-Fans eigentlich nicht sagen. Der Frankfurter Keeper zeigte in Hannover eine gewohnt gute Leistung und krönte diese in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem gehaltenen Elfmeter. Hradecky war der Held des Abends. Das ist unbestritten. Auch wenn Sané sicherlich schon bessere Strafstöße geschossen hat. Es war aber nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen an diesem Pokalabend.

Der Pokal brennt

Dass es in einem Pokalspiel auch einmal etwas hitziger zugeht? Natürlich. Einige Stadionbesucher brachten aber eine ganz andere Art von Feuer rein. Im 96er-Block hatten die Fans eine beeindruckende Pokal-Choreographie organisiert – die aber leider mit Bengalos garniert war. Warum die Niedersachsen den Pokal symbolisch abfackelten, ist uns nicht bekannt. Dass der DFB Hannover 96 dafür aber ebenso bestrafen wird wie die Eintracht, deren Anhang in der zweiten Halbzeit Pyrotechnik zündete, darf als sicher gelten.

Tawatha bringt Schwung rein

Mit Linksverteidiger Tawatha kam Bewegung in die Partie – oder zumindest auf die Anzeigetafel. Bis zur Einwechslung des Israelis zur zweiten Halbzeit waren noch keine Tore gefallen. Das änderte sich mit und durch Tawatha. Vor dem Gegentor spielte der Verteidiger erst den Fehlpass, der den 96-Angriff einleitete, und verlor im Verbund mit Makoto Hasebe auch noch unglücklich den Zweikampf gegen Noah Joel Sarenren Bazee, der den Treffer von Harnik vorbereitete. Nur Minuten später bügelte der Linksverteidiger seinen Fauxpas aber wieder aus und traf per Kopf mit seinem ersten Tor im Eintracht-Dress zum 1:1-Ausgleich. Sein Abwehrverhalten muss der Mann, der von Trainer Niko Kovac ein Sonderlob bekam, aber trotzdem noch verbessern.

Die Abwehr wackelt

Dass die Eintracht defensiv nicht immer ganz sattelfest wirkte, lag freilich nicht nur am Israeli. Kovac hatte gezockt und schonte mit Jesús Vallejo nicht nur einen seiner zuverlässigsten Innenverteidiger, sondern einen seiner wenigen. Mit Michael Hector und David Abraham hatten die Frankfurter nur noch zwei gelernte zentrale Abwehrspieler übrig. Als Abraham dann mit Oberschenkelproblemen raus musste, zeigte sich das ganze Dilemma. Obwohl: Bastian Oczipka, der die Position fortan ausfüllte, machte seine Sache erstaunlich gut.

Im Stile einer Spitzenmannschaft

Und das ist vielleicht das treffendste Fazit, nicht nur für dieses Spiel, sondern für die ganze Saison: Natürlich läuft nicht alles zu 100 Prozent rund bei der Eintracht. Natürlich gibt es hier und da Verbesserungspotenzial – insbesondere für den akribischen Kovac. Aber die Frankfurter sind derart gefestigt, dass sie kleinere und mittelgroße Fehler problemlos ausbügeln können. Das zeichnet eine Spitzenmannschaft aus. In der vergangenen Spielzeit, da sind wir uns sicher, wären die Frankfurter nach dem 0:1 in Hannover nicht mehr zurückgekommen. Aber nun? Agiert das Team derart geschlossen, dass solche Rückschläge nur zehn Minuten später schon wieder vergessen sind. Die Eintracht steht nicht nur zu Recht auf Platz drei der Bundesligatabelle, sie steht auch zu Recht im Viertelfinale des DFB-Pokals.