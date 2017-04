Torschütze, Fanliebling, Führungsfigur. Marco Fabián ist bei Eintracht Frankfurt derzeit unersetzbar. Seine Stärke: zwei ganz unterschiedliche Seiten auf und neben dem Platz.

Wenn Eintracht-Trainer Niko Kovac Marco Fabián lobt, dann nennt er ihn gerne einen Azteken. "Die haben etwas besonderes in ihren Genen", sagt er dann und schüttelt lächelnd den Kopf. Der Coach will damit die Kampfkraft und Leidenschaft seines Mittelfeldstars betonen. Eine durchaus martialische Referenz, die nicht wirklich einleuchtet, wenn man vor Marco Fabian steht. Denn der kleine Offensivspieler wirkt nun wirklich nicht gefährlich. Freundlich, höflich, stets ein Lächeln im Gesicht – das ist der Eindruck, den der 27-Jährige abseits des Platzes macht.

Doch wer den Mexikaner am Samstag beim Heimsieg der Frankfurter gegen Augsburg bei einem vorentscheidenen Tor zum 2:1 gesehen hat, der versteht die Einstufung von Kovac schon besser. Es lief die 87. Minute, als sich Fabian erneut in Richtung Augsburger Tor tankte. Gleich zwei FCA-Verteidiger blockten den Schuss, doch es war der Frankfurter, der den Abpraller bekam und regelrecht ins Tor zwang.

Machete statt feiner Klinge

Es war kein schöner Treffer, wie Fabians Distanzknaller eine Woche zuvor bei der Niederlage in Dortmund, sondern ein regelrechtes Tor des Willens. Eines, das die Spielweise des 27-Jährigen gut charakterisiert. Denn der ursprünglich einmal für seine feine Ballbehandlung geholte Mittelfeldspieler hat sich unter Kovac zu einem äußert körperbetonten Spieler entwickelt. Machete statt feiner Klinge, das ist da dann auch mal die Devise beim "Azteken".

Deutlich sieht man das an der Statistik gegen Augsburg, als der Offensiv-Aktivposten nicht nur gemeinsam mit Ante Rebic die meisten Torschüsse abgab (7), sondern auch die Liste der gewonnen Zweikämpfe anführte (18). Klar vor den etatmäßigen Abräumern im defensiven Mittelfeld. "Du musst bei so einem Gegner intensiv sein, du musst die Zweikämpfe entscheiden. Ich bin todmüde, aber glücklich", sagte Fabian nach der Partie mit der Hilfe des Eintracht-Dolmetschers Stéphane Gödde.

Enge Verbindung zu Frankfurt

Die Dienste des Übersetzers braucht der nach knapp einenhalb Jahren in Frankfurt gut Deutsch sprechende Fabián eigentlich kaum mehr. Und für den guten Draht zu den Fans war er sowieso nie nötig. Auch das war am Samstag augenscheinlich, als der Angreifer nach seiner Energieleistung beim 2:1 einfach Richtung Fankurve weiterstürmte. Ein Hops über die Bande, zwei schnelle Schritte die kleine Eisentreppe hoch und schon stand Fabian am Zaun und schrie mit den jubelnden Anhängern und den Sekunden später auftauchenden Teamkollegen um die Wette.

"Ich habe das gemacht, weil es der Erfolg des ganzen Stadions war", erklärte er später. "Die Unterstützung der Zuschauern war top, wir werden immer angepeitscht. Heute konnten wir es zurückzahlen." Nach den Pfiffen zur Halbzeit war die Aktion der perfekte Schulterschluss mit den Fans. Und bei Fabian wirkt sie nicht aufgesetzt. Er ist schon vor längerer Zeit lebenslanges Mitglied bei der Eintracht geworden, ist regelmäßig bei den Jugendmannschaften am Riederwald zu sehen.

Eintracht-Lebensversicherung

Der Mexikaner, so der Eindruck, ist keiner, der auf das Wappen am Trikot hämmert und im Hinterkopf schon an einen neuen Verein denkt. Bis 2019 läuft sein Kontrakt noch, Spekulationen über einen Wechsel gab es bisher nie. Auch wenn die Begehrlichkeiten anderer Clubs angesichts der Leistungen des Offensivspielers durchaus wachsen dürften. An vier der letzten sechs Tore der Frankfurter war Fabian beteiligt, ist Topscorer und bester Torjäger der Frankfurter.

"Marco geht mit seiner Art immer voran. Er zieht alle mit, auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes. Deswegen ist er eine sehr wichtige Führungsfigur in der Mannschaft", adelte ihn Trainer Kovac. In dieser Form und gemeinsam mit dem robusten Rebic sowie eventuell dem rekonvaleszenten Marc Stendera dürfen die Eintracht-Fans auch in der kommenden Saison auf eine kampfstarke Offensiv-Achse hoffen. Vielleicht sogar in der Europa League. Auch dank des "Azteken" Fabian ist die Tür ins internationale Geschäft weiter offen.