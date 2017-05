Zwei Wochen vor dem Pokalfinale liegen die Nerven bei Eintracht Frankfurt zunehmend blank. Sportdirektor Hübner wäscht den Spielern den Kopf und knöpft sich vor allem Rebic vor.

Sonntagmittag, herrliches Wetter, ab aufs Fahrrad. Die Mannschaft der Frankfurter Eintracht regenerierte am Tag nach der 2:4-Niederlage beim FSV Mainz 05 im Stile einer Vorzeige-Familie und radelte einmal quer durch den Stadtwald. Kopf freikriegen heißt das in der Fußballersprache.

Doch was nach außen hin so harmonisch aussah, ist im Inneren eine Krise zur Unzeit. Das mühsam aufgebaute Selbstvertrauen ist spätestens nach den vier Gegentoren in 30 Minuten weitgehend dahin. Zum Abschluss des Ausflugs gab es deshalb auch nicht etwa das obligatorische Sonntags-Eis, sondern mahnende Worte vom Sportdirektor.

Kollektive Unzufriedenheit

"Wir spielen eine Rückrunde, mit der wir alle nicht zufrieden sind", fasste Bruno Hübner die Frankfurter Gemütslage zusammen. Zwei Wochen vor dem Pokalfinale ist die Eintracht da angekommen, wo sie laut der sportlichen Verantwortungsträger hingehört: im grauen Bundesliga-Mittelfeld. "Wir haben unsere Mannschaft richtig eingeschätzt. Wir wollten 40 Punkte, das haben wir erreicht." Eine selbsterfüllende Prophezeiung im negativsten Wortsinn. Denn die Eintracht hat – zumindest in der Liga – alles verspielt, was sie sich in der Hinrunde grandios aufgebaut hatte.

In 16 Spielen gelangen lediglich drei Siege, das bedeutet Platz 18 in der Rückrunden-Tabelle und zunehmend schlechte Laune bei allen Beteiligten. Nach der verschenkten Zwei-Tore-Führung in Mainz polterten gleich mehrere Spieler laut schimpfend in Richtung Kabine, wo wenig später auch Sportdirektor Hübner eine Ansprache in erhöhter Lautstärke gehalten haben soll. Bestätigen wollte Hübner seine Brandrede freilich nicht. Es sei aber klar, dass man sich nach einer solchen Leistung "konstruktiv ein bisschen lauter" austausche.

Hinrunden-Flow verzeifelt gesucht

Im Mittelpunkt der Kritik, die von Hübner am Sonntag noch einmal in gemäßigtem Tonfall wiederholt wurde, stand dabei vor allem die Einstellung der Spieler. Der Tenor: Es wird zu wenig gekämpft. Im Gegensatz zur Hinrunde, als kein Ball oder Spiel frühzeitig verloren gegeben wurde, reicht mittlerweile oft ein Gegentor, um die Mannschaft komplett aus der Bahn zu werfen. "Wir haben die Leidenschaft und die Gier, die wir im vergangenen Jahr noch hatten, komplett vermissen lassen", monierte Hübner, der die vielen Ausfälle und einige unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen nicht als Ausrede gelten lässt. "Wir müssen uns selbst hinterfragen und die Situation verändern."

Einer, der dabei sinnbildlich für den Absturz der Eintracht steht, ist Ante Rebic. Der 23-Jährige befindet sich seit Wochen in einer Formkrise und ist derzeit dabei, jeglichen Kredit bei Hübner und Trainer Niko Kovac zu verspielen. Die feste Verpflichtung des Kroaten, die per Option möglich ist und im Winter nur noch Formsache schien, ist inzwischen offenbar alles andere als sicher. Mit seinem jüngsten Lustlos-Auftritt in Mainz und seiner insgesamt zehnten Gelben Karte zog Rebic den Zorn von Hübner auf sich. "Es ist sicherlich ein Problem, wie sich Ante im Moment zeigt." Die Zukunft des Offensivspielers sei "komplett offen".

Eintracht geht auf Shopping-Tour

Der Sportdirektor kündigte an, in aller Ruhe über Rebic nachzudenken und erst nach der Saison zu entscheiden. Die Möglichkeit zur Eigenwerbung im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Leipzig "hat er sich selbst genommen", so Hübner, der im Hintergrund wohl schon nach Alternativen sucht und das Team umbauen will. "Wir werden auf dem Transfermarkt aktiv werden und die Mannschaft verstärken", versprach er und erinnerte noch einmal an die einmalige Chance, die Saison doch noch zu einer sehr guten zu machen. "Ich bin optimistisch, dass wir in Berlin für eine Überraschung sorgen können." Für die Stimmung in Frankfurt wäre das nicht das Schlechteste.