Das freut Sportdirektor Bruno Hübner besonders: Marco Russ ist in Abu Dhabi wieder mittendrin im Geschehen. Bild © Imago

Ob verletzte Spieler oder Transfergerüchte: Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner bringt in Abu Dhabi derzeit nichts aus Ruhe. Das war auch schon mal anders.

Gleicher Ort, anderes Bild: Die Frankfurter Eintracht bereitet sich auch in diesem Winter in Abu Dhabi auf die Rückrunde vor. Die Stimmung ist aber eine ganz andere als noch Anfang 2016. "Wir hatten letztes Jahr einige Baustellen, die sich auch auf dem Spielfeld gezeigt haben", erinnert sich Sportdirektor Bruno Hübner.

Weil man besagte Baustellen im Sommer allerdings konsequent beackert habe, gebe es nun beim inzwischen vierten Trainingslager im Wüstenstaat keine Störgeräusche. "Das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Die Situation ist entspannt."

Ordonez muss zum Doc

Selbst von einer weniger guten Nachricht lässt sich die Eintracht derzeit nicht aus der Ruhe bringen. Neuzugang Andersson Ordonez klagt über Schmerzen im Knie, das Außenband könnte in Mitleidenschaft gezogen sein. Eine Kernspin-Untersuchung am Sonntag soll Klarheit bringen. "Aber das wirft uns nicht zurück. Er soll ja ohnehin Zeit bekommen", so Hübner.

Ordonez wird in der Rückrunde noch keine tragende Rolle beim Bundesligisten spielen. Der 22-Jährige ist ein Mann für die Zukunft. Ganz anders als Haris Seferovic, dessen Zeit im Eintracht-Dress schon bald vorbei sein wird. Hübner würde den Schweizer gerne noch im Winter abgeben.

Russ "im roten Bereich"

"Wir würden gerne einen Erlös erzielen", gab der Sportdirektor zu. Es gebe "mehrere Interessenten", aber noch keine Neuigkeiten zu vermelden. Sollte sich kein Käufer finden, gehen die Eintracht und Seferovic wohl im Sommer getrennte Wege. Der Vertrag des Stürmers läuft zum Saisonende aus.

Das Schönste am diesjährigen Trainingslager ist für Hübner, dass Marco Russ seine Übungen wieder tagtäglich mit den anderen Profis absolvieren kann. "Wenn man sieht, wie er sich wieder ran arbeitet, wie er im roten Bereich trainiert, um vorwärts zu kommen: Dass er so schnell wieder auf dem Platz steht, ist einfach fantastisch", sagte der Sportdirektor.