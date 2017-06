Sechs Neuzugänge sind nicht genug: Eintracht Frankfurt ist trotz guter Nachrichten aus dem Lazarett weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Für Ante Rebic ist die Tür hingegen zu.

Beim Trainingsauftakt der Frankfurter Eintracht am Samstag in Dreieich werden die Fans einige neue Gesichter zu sehen bekommen. Mit Sebastien Haller, Danny da Costa, Gelson Fernandes, Carlos Salcedo, Jan Zimmermann und Luka Jovic werden gleich sechs Neuzugänge definitiv ihre Premiere unter Trainer Niko Kovac feiern. Hinzu kommen noch die nicht allen bekannten Neuprofis Renat Dadashov, Nelson Mandela und Noel Knothe. Ein Ende der Kader-Umgestaltung ist damit aber noch lange nicht in Sicht. "Jetzt geht es in Europa erst richtig los. Wir schauen, wo es noch Möglichkeiten gibt", sagte Sportvorstand Fredi Bobic am Dienstag.

Jovic und Kamada verstärken die Offensive

Nach der jüngsten Verpflichtung von Jovic, der für zwei Jahre von Benfica Lissabon ausgeliehen wird, soll noch in dieser Woche mit Daichi Kamada ein weiterer Akteur für die Abteilung Attacke seine Unterschrift in Frankfurt leisten. Der 20 Jahre alte Japaner muss noch den obligatorischen Medizincheck bestehen, dann gehört auch er zum Frankfurter Bundesliga-Aufgebot. "Er wird einen Vierjahresvertrag erhalten", verriet Bobic, der sich von Kamada einiges verspricht. "Er hat eine gute Größe, ist technisch anspruchsvoll, hat ein gutes Tempo und ist auf allen offensiven Positionen einsetzbar."

Eigenschaften, die so oder so ähnlich auch auf Ante Rebic zutreffen. Der kroatische Stürmer wird jedoch definitiv nicht mehr im Frankfurter Trikot auflaufen und nach Florenz zurückkehren. Die Eintracht hatte die Kaufoption für den 23-Jährigen nach der Saison verstreichen lassen, nach einem bei Instagram geposteten Foto von Rebic im Frankfurter Stadion waren aber noch einmal Gerüchte über erneute Verhandlungen aufgekommen. "Es gab Verwirrung, weil er hier war. Er hat aber nur private Dinge erledigt", stellte Bobic klar. "Wir haben uns als Team entschieden, die Option nicht zu ziehen."

Rebic räumt seinen Spind

Nach dem endgültigen Abschied von Rebic, dem anstehenden Kamada-Deal und der Versöhnung mit Alex Meier dürften die Planungen für die Fachabteilung für das Erzielen und Herausspielen von Toren abgeschlossen sein.

Vor allem in der Innenverteidigung besteht nach dem Abgang von Jesus Vallejo und der schweren Schulterverletzung des Mexikaners Salcedo aber noch Bedarf. "Das war ein richtiger Schock für uns, das hat uns alle mitgenommen", so Bobic. "Jetzt werden wir schauen, was wir in diesem Bereich noch machen können." Einen Schnellschuss wird es nicht geben, auf der To-Do-Liste der angewachsenen Scouting-Abteilung steht das Aufspüren eines zentralen Abwehrspielers aber wohl an sehr prominenter Stelle.

Die nächste größere Baustelle, die es zu beackern gilt, liegt im zentralen defensiven Mittelfeld. Mit Fernandes wurde zwar schon ein neuer Sechser geholt, da sowohl Marc Stendera als auch Omar Mascarell noch länger ausfallen, "wird sich dort aber sicher noch was tun", so Bobic, der zumindest vom ebenfalls noch verletzten Makoto Hasebe gute Nachrichten zu berichten hatte. Der Japaner, der sich Anfang März in München am Knie verletzt hatte und operiert werden musste, steht kurz vor seinem Comeback. "Wir gehen davon aus, dass er in den nächsten ein bis zwei Wochen wieder auf dem Platz zu sehen ist."

Keine Ende im Hradecky-Poker

In der Vorbereitung, die die Eintracht zu zwei Trainingslagern in die USA und nach Südtirol führen wird, wird sich aller Voraussicht nach auch Torhüter Lukas Hradecky noch einmal den Frankfurter Anhängern präsentieren. Im Transfer-Hickhack um den finnischen Schlussmann gibt es noch immer keine finale Entscheidung. "Wir haben von ihm eine erste Absage bekommen, wollen den Vertrag aber weiter verlängern." Sollte das nicht gelingen, "müsse man überlegen". In der Causa Hradecky ist also weiter alles möglich, ein Ende des Pokers vorerst nicht in Sicht. "Wir werden alles in Ruhe besprechen", so Bobic. "Noch ist ja viel Zeit bis zum Saisonstart." Langweilig wird dem Frankfurter Kaderplaner in den nächsten Wochen sicherlich nicht.