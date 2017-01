Die Hinrunde war top, die Rückrunde soll es nach Möglichkeit auch werden. Doch Sportvorstand Fredi Bobic warnt: Die Bundesliga-Konkurrenz hat sich auf die neue Stärke der Frankfurter Eintracht eingestellt.

Der Rückrundenstart auf Schalke, die Gedanken an ein neues Saisonziel und das neue Gesicht von Eintracht Frankfurt: Fredi Bobic sieht sich in diesen Tagen mit zahlreichen Themen konfrontiert. Bei hr-iNFO - "Das Interview" spricht der Sportvorstand unter anderem über den gewachsenen Druck in der Bundesliga und die Bedeutung einer "sorgenfreien Saison".

Das sagt Bobic über ...

... das Spiel auf Schalke: Ich erwarte ein umkämpftes Spiel. Die Schalker wollen Revanche für den ersten Spieltag, als sie hier verloren haben. Daran werden der Trainer und das Umfeld sie bestimmt noch mal erinnern. Aber wir sind gut aufgestellt. Es wird ein ganz anderes Spiel als in Leipzig, wo wir einen sehr unglücklichen Spielverlauf hatten.

... die Wichtigkeit eines guten Rückrundenstarts: Wir werden alles daran setzen, dass wir einen sehr guten Start hinbekommen, damit der Druck nicht so groß wird - auch bei Heimspielen, wo man denkt: Da kommen Darmstadt und Freiburg, die schlägt man ja alle mit links. So einfach geht das in der Bundesliga nicht. Da musst du immer an deine Grenzen gehen, um die Spiele zu gewinnen. Deswegen wäre es wichtig, auf Schalke zu punkten.

... die magische 40-Punkte-Marke: Ich habe nichts dagegen, wenn wir aus dem Februar rausgehen und sagen: Wir haben die 40 Punkte. Dann können wir uns neue Ziele setzen. Aber wir wissen, dass wir jetzt mit ganz anderen Augen gesehen und verdammt ernst genommen werden. Deswegen bleibe ich dabei: Lasst uns erst einmal unsere Hausaufgaben machen und die 40 Punkte erreichen, so schnell es geht. Sich neue Ziele zu setzen, ist kein Problem, das kannst du von heute auf morgen machen.

... den Gradmesser für eine gute Eintracht-Saison: Es wäre ein großer Erfolg, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Heißt: Man schafft vorzeitig den Klassenerhalt. Wenn wir das geschafft haben, haben wir unser Ziel erreicht. Ich erinnere an den heißen Juli, als noch viel über die Internationalität der Mannschaft gesprochen wurde. Das war fast schon ein bisschen schwäbische Meckerei. Das hat mich gewundert. Wenn du nur über die Relegation den Klassenerhalt geschafft hast, dann musst du doch etwas verändern. Das verlangt doch auch der Fan. 'Sorgenfreie Saison' würde ich sofort unterschreiben, alles andere ist Bonus.