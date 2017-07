Nach den USA ist vor Südtirol: Nur fünf Tage nach der Rückkehr aus Übersee startet Eintracht Frankfurt am Montag ins zweite Trainingslager. Coach Niko Kovac kündigt harte Arbeit an – und nimmt auch verletzte Spieler mit.

Drei Wochen bleiben Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt noch, um bis zum Saisonstart topfit zu werden. Nach knapp zwei schweißtreibenden Wochen in den USA, in denen Trainer Niko Kovac mit seiner Mannschaft schwerpunktmäßig an den konditionellen Grundlagen arbeitete, soll im zweiten Trainingslager in Gais in Südtirol ab Montag eine Woche die Spritzigkeit im Vordergrund stehen.

"Wir wollen uns in allen Bereichen verbessern und werden daher hart arbeiten", betonte Kovac vor der Abreise. "Die letzte Woche war durch die zwei freien Tage etwas weniger intensiv, sodass nun die Intensität wieder nach oben geschraubt wird."

Ans vergangene Jahr anknüpfen

Am Montagmorgen reist das Team per Flugzeug zunächst nach Bozen. Von dort geht es mit dem Bus weiter ins etwa 90 Minuten entfernte Gais. In der 3.000-Einwohner-Gemeinde hielt die Eintracht bereits im vergangenen Sommer ein Trainingslager ab und legte dort den Grundstein für eine erfolgreiche Hinrunde.

Auf einen ähnlichen Effekt hofft Kovac auch in diesem Jahr. Um neben der sportlichen Form auch das Teambuilding voranzutreiben, wird der Trainer die derzeit verletzten Spieler Carlos Salcedo, Marius Wolf und Marc Stendera mitnehmen. Salcedo ist erst seit Freitag in Frankfurt und kann aufgrund seiner Schulterverletzung nicht mit der Mannschaft trainieren. "Die Integration von ihm ist dennoch wichtig", so Kovac.

Zwei Testspiele

Genau wie Stendera und Wolf wird der Mexikaner in Gais hauptsächlich im individuellen Training an seiner Genesung arbeiten. Stendera und Wolf sollen teilweise schon mit dem Team trainieren. Torhüter Jan Zimmerman, der die USA-Reise verletzt verpasste, konnte am Samstag wieder ins Training einsteigen und wird in Südtirol ebenfalls dabei sein. Möglich ist, dass Kovac noch den einen oder anderen Jugendspieler mitnimmt. "Der Tross wird ziemlich groß werden", sagte der Trainer.

Die Mannschaft wird in der Regel zweimal täglich trainieren. Hinzu kommen zwei Testspiele gegen italienische Clubs. Am Donnerstag trifft die Eintracht ab 17 Uhr in Brixen (etwa eine Autostunde von Gais entfernt) auf das Serie-A-Team US Sassuolo. Drei Tage später geht es auf dem Sportgelände in Gais ab 18 Uhr gegen den Aufsteiger Benevento Calcio, bevor am Montag die Heimreise nach Frankfurt angetreten wird.