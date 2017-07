Kaum ist die Sommerpause für Eintracht Frankfurt vorbei, muss Trainer Niko Kovac schon wieder Rückschläge verkraften. Alex Meier ist erkrankt, Omar Mascarell droht nun doch eine OP.

Pünktlich zum Ende der Sommerpause verabschiedete sich die Sonne hinter eine dicke Wolkendecke. Nach mehreren Wochen mit Freibadwetter und Urlaubsgefühlen wurden die Spieler von Eintracht Frankfurt am Samstag mit Regenwetter zurück im Alltag begrüßt. Beim Trainingsauftakt im Ausweich-Quartier Dreieich präsentierte sich das Team von Trainer Niko Kovac erstmals in der neuen Spielzeit rund 1.000 unerschrockenen Kiebitzen. Den kompletten Kader bekamen die Fans allerdings noch nicht zu sehen.

Drei Neue dabei, Quintett beim Laktattest

Bei der ersten offiziellen Einheit, die wegen zweier Coldplay-Konzerte in der Frankfurter Arena beim neuen Kooperationspartner Hessen Dreieich stattfand, versammelte Coach Kovac 20 Spieler um sich – darunter mit Sebastien Haller, Danny da Costa und Keeper Jan Zimmermann auch drei der insgesamt sieben Neuzugänge. Das Nachzügler-Quintett Lukas Hradecky, Gelson Fernandes, Daichi Kamada, Taleb Tawatha und Luka Jovic absolvierte zeitgleich den obligatorischen Laktattest in Frankfurt.

"Einige waren heute nicht dabei, die werden in den nächsten Tagen dazukommen", so Kovac. Bei einigen, auch das verkündete der 45-Jährige, wird es aber auch noch etwas länger dauern.

Sorgen um Meier und Mascarell

Namentlich sind das vor allem Alex Meier und Omar Mascarell, die auf der Liste der Sorgenkinder die beiden prominentesten Plätze einnehmen. Der Torjäger, der sich im Urlaub den Knöchel vertreten hatte und nach einer Operation ohnehin mehrere Wochen ausfällt, hat sich nun auch noch eine schwere Erkrankung eingefangen. "Bei ihm wurde Borreliose festgestellt", so Kovac. Hohe Belastungen sind für den 34-Jährigen, der wohl von einer Zecke oder einer Bremse gebissen wurde, erst einmal tabu.

Noch gehen die Eintracht und Meier selbst zwar nicht von einer längeren Ausfallzeit als der ohnehin eingeplanten zehn Wochen aus. Sollte der Stürmer aber zu früh zu viel wollen, "könnte das langwierige Folgen haben", warnte Kovac. Es ist erst einmal Geduld gefragt, perspektivisch wird Meier wohl eher auf dem Ergometer als dem Spielberichtsbogen zu sehen sein.

Noch komplizierter gestaltet sich der Heilungsprozess beim Spanier Mascarell. Der 24 Jahre alte Defensivstratege, der seit April an einer Achillessehnen-Reizung leidet, schuftet bereits seit Wochen in der Reha. Da die konservative Behandlung bislang aber offenbar nicht so anschlägt wie gewünscht, droht ihm nun ein operativer Eingriff. "Er muss eventuell operiert werden", bestätigte Kovac. "Das würde bedeuten, dass das ein bisschen länger dauert." In diesem Fall hätte die Eintracht wohl wichtige Zeit verschenkt, eine Rückkehr Mascarells ist derzeit nicht absehbar.

Weiter keine Klarheit bei Hradecky

Da trifft es sich gut, dass es für die Positionen im zentralen Mittelfeld zumindest zwei gute Nachrichten zu verkünden gab. Makoto Hasebe und Marc Stendera meldeten sich nach ihren Knie-OPs zurück und standen am Samstag wieder gemeinsam auf dem Platz. Hasebe, der laut Kovac komplett auf seinen Urlaub verzichtet hat, nahm sogar am Mannschaftstraining teil und soll auch bei der USA-Reise das komplette Programm absolvieren können.

Stendera drehte zumindest einige Laufrunden und soll weiterhin in der Reha an seiner Rückkehr arbeiten. "Wir werden beide sukzessive heranführen", so Kovac, der je nach Entwicklung des Rekonvaleszenten-Duos weitere Verpflichtungen ankündigte.

Und dann wäre da natürlich noch die Causa Hradecky. Der Poker um den finnischen Schlussmann ist noch lange nicht abgeschlossen, die Eintracht will weiterhin entweder verlängern oder direkt verkaufen. "Wir wissen, dass Lukas noch ein Jahr Vertrag hat. Wir wissen, dass er dann ablösefrei gehen kann. Wir wissen auch, dass uns das nicht gefallen würde", so Kovac, der direkt zu Beginn der Saison jede Menge Baustellen zu beackern hat und in arbeitsreiche Wochen geht. "Das wird eine schwierige Saison."