Die Frankfurter Eintracht hat den Sprung ins DFB-Pokalfinale geschafft. Die Stimmen zum Halbfinal-Krimi und der Reise nach Berlin mit Vorfreude, Staunen und Stolz.

Die Frankfurter Eintracht steht im DFB-Pokalfinale. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac setzte sich am Dienstagabend mit 8:7 nach Elfmeterschießen gegen Borussia Mönchengladbach durch.

Elfmeter-Held Lukas Hradecky Bild © Imago

Lukas Hradecky: Wir hatten heute eiskalte Schützen, dafür danke ich ihnen. Wir wussten, dass wir ein Bonusspiel zu gewinnen hatten. Wir haben kämpferisch eine gute Leistung gebraucht. Natürlich waren wir ein bisschen müde, aber wir können uns bei Elfmetern vertrauen. Ich trinke sicher ein Bier. Das gehört dazu, auch, wenn man Profifußballer ist. Man muss auch Platz zum Genießen haben. Ob Bayern oder Dortmund - ist egal, wir schlagen beide.

Branimir Hrgota: Ich bin sehr stolz auf die Fans und unsere Mannschaft. Wir haben über 120 Minuten gekämpft. Jetzt fahren wir mit unseren Fans nach Berlin. Wir freuen uns. Ich wollte den Elfmeter erst rechts reinschießen, dann sehe ich, dass Yann Sommer nach rechts geht. Da habe ich ihn links reingeschossen. Ich freue mich sehr. Viele erleben das nie, nach Berlin zu fahren und ein Pokalfinale zu spielen. Mir ist der Gegner egal – wir fahren nach Berlin.

Niko Kovac Bild © Imago

Niko Kovac: Darüber müssen wir erst einmal eine oder zwei Nächte schlafen. Unsere ganze Metropole wird auf den Beinen stehen und uns feiern. Ich bin wirklich stolz. In der Liga ist unsere Elfermeterbilanz katastrophal. Wir haben uns die Treffer alle für den Pokal aufgehoben. Das Spiel war heute eine Willensleistung meiner Mannschaft. Meine Jungs haben sich letztlich ins Elfmeterschießen gerettet. Für mich als Berliner ist dieses Pokalfinale natürlich ein Traum. Das hätte uns keiner zugetraut, daher freuen mein Bruder und ich uns darauf, noch mal nach Hause zu kommen. Wir haben alle Träume und wer träumt, kann auch etwas Erreichen.

Marco Russ: Wenn man das ganze Spiel betrachtet, war es fair, dass es in das Elfmeterschießen ging. Wir haben eine weltklasse erste Halbzeit gespielt. Das war Wahnsinn, wir hatte Chance um Chance und kriegen dann den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war Gladbach dann besser und hat gedrückt. Im Elfmeterschießen ist es ein Stück weit Können, viel Glück dabei und zwei gescheite Torhüter. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann Dortmund, weil ich Bayern schon einmal im Finale hatte und da haben wir 0:1 verloren. Nein – es ist bei einem DFB-Pokalfinale völlig egal, wer als Gegner kommt, wir wollen das gewinnen.

Timothy Chandler Bild © Imago

Timothy Chandler: Unfassbar – heute haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden können, aber haben es nicht gemacht. Aber am Ende gehen wir als verdienter Sieger vom Platz. Die Gefühle sind gerade unbeschreiblich. Wir fahren nach Berlin zum Pokalfinale. Das hat noch keiner realisiert. Jetzt ist es einfach pure Freude. Ein Riesenkompliment an unsere Fans. Der Sieg gehört auch ihnen. Die Vorfreude auf das Finale ist riesig. Das wird der krönende Abschluss.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 26.04.2017, 19.30 Uhr